Alerta por hallazgo de bandera del ELN en vía entre Boyacá y Casanare

El Ejército inspecciona el perímetro del puente Orquídea, en la vía Sogamoso – Pajarito, donde fue hallada una bandera con los colores e insignia de la guerrilla del Eln.

La búsqueda y descarte de artefactos explosivos en la zona la realizan uniformados con apoyo de equipo canino. En el lugar, los expertos determinan el contenido de un paquete que se encuentra cercano a la bandera.

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La denuncia fue realizada por personas que se movilizaban por el puente y se encontraron el elemento con los colores del grupo armado ilegal.

Aunque no son frecuentes las acciones terroristas en esta vía, las autoridades han desplegado controles por todo el territorio nacional con el fin de prevenir ataques, con vísperas de la conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia.

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