Otro golpe para El Gran Combo de Puerto Rico: murió el cantante Luis ‘Papo’ Rosario

El artista fue parte de la “universidad de la salsa” durante 38 años, quedando enmarcado en varios éxitos de la agrupación puertorriqueña.

  • Luis Papo Rosario falleció en la mañana de este viernes, según mensaje confirmado por su familia. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 10 horas
El mundo de la salsa está de luto por la muerte de Luis Alberto ‘Papo’ Rosario, reconocido cantante boricua y exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico. El artista falleció este viernes, 12 de diciembre de 2025, a los 78 años de edad, tras haber sufrido graves quebrantos de salud que lo aquejaban durante los últimos años de su vida.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, fue el mensaje publicado en las redes oficiales del artista firmado por su esposa Enie, hijos y familiares.

‘Papo’ Rosario formó parte de El Gran Combo de Puerto Rico durante 38 años integrándose a la agrupación el 26 de enero de 1980 y retirándose en el 2017. Fue el corista principal en sus inicios, haciendo una destacada armonía con las voces de Charlie Aponte y Jerry Rivas.

Lea también: Falleció Robe Iniesta, referente del rock español y fundador de Extremoduro

Su paso por la “Universidad de la Salsa” fue extraordinario, quedando enmarcado en éxitos como Carbonerito, Jala jala, No me olvides y Estás liquidao.

Antes de pertenecer a El Gran Combo, Rosario ya había hecho parte de agrupaciones como El Conjunto Alegre, Tempo 74, Continental Sextet y la Orquesta de Willie Rosario. Su retiro de los escenarios se dio de forma forzosa en el año 2017 por un viejo padecimiento en la espalda.

El fallecimiento de Papo Rosario se suma a la reciente partida de Rafael Ithier, el fundador y director de El Gran Combo, quien murió el pasado sábado, 6 de diciembre de 2025.

Tras la muerte de Ithier, el propio Rosario había escrito un sentido mensaje destacando su legado: “Don Rafa, su legado es inmenso y eterno. Su visión, musicalidad, astucia, talento, disciplina y liderazgo siempre fueron motivos de admiración y cariño”.

Siga leyendo: Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

