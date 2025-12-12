Otro golpe para El Gran Combo de Puerto Rico: murió el cantante Luis ‘Papo’ Rosario

El mundo de la salsa está de luto por la muerte de Luis Alberto ‘Papo’ Rosario, reconocido cantante boricua y exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico. El artista falleció este viernes, 12 de diciembre de 2025, a los 78 años de edad, tras haber sufrido graves quebrantos de salud que lo aquejaban durante los últimos años de su vida.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, fue el mensaje publicado en las redes oficiales del artista firmado por su esposa Enie, hijos y familiares.