Falleció Robe Iniesta, referente del rock español y fundador de Extremoduro

Así lo informó este miércoles Dromedario Records en su página web.

  Robe Iniesta, fundador y voz de Extremoduro, fotografiado en un concierto conjunto en Madrid en 2022. FOTO Europa Press
    Robe Iniesta, fundador y voz de Extremoduro, fotografiado en un concierto conjunto en Madrid en 2022. FOTO Europa Press
Europa Press
10 de diciembre de 2025
bookmark

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado su agencia de comunicaciones en una nota publicada en su web en la que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

Lea también: Desmitificando el “Top de mejores bandas del rock en español”: ¿por qué no confiar en una IA para listas musicales?

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, ha anunciado Dromedario Records en un texto que ha calificado como “la nota más triste de nuestra vida”.

Asimismo, ha detallado que en los próximos días dará a conocer “la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje” para despedir al músico.

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira Ni santos ni inocentes previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de ‘todo vendido’, pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas.

Un referente del rock en español

Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

También destacó por otras facetas como la filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social. Pero, “por encima de todo”, como define su equipo, es un “maestro de maestros”, además de buen profesional y “mucho mejor persona”.

Entérese de más: Hace 30 años el rock en español explotó en Colombia

El texto publicado en su web destaca distintos ámbitos de la trayectoria de Robe, a quien describen como jefe exigente “pero siempre justo y generoso con quien es leal”, hombre “valiente”, artista y compositor perfeccionista, así como “líder político” y “líder social”, aludiendo a campañas ecologistas, ayudas a ONG y a su capacidad de “poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox”.

“En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana. El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias Robe, gracias maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido! ¡Vuela alto, hombre pájaro!”, concluye la nota.

