Una de las canciones que más está dando de qué hablar en este momento es Mi ex tenía razón , ya que para muchos está dedicada a su anterior pareja, Anuel AA. “Se trata de la tercera canción de este álbum y que, según fuentes vinculadas al disco, revela traumas vividos por Karol G en Miami junto a Anuel AA, de esta forma”, escribieron en la emisora española Happy FM. Y “mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”, es una de las frases más contundentes usadas por Karol en esta entrega.

Contigo los días de playa me dan más calor / Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor / Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía / Me pusiste a latir donde ya no me latía / A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”.

Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Todo me gusta al lado de ti / En la fila no me tratan como en Fendi / Y soy un maquinón, pero me tenían empty / Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty / En la disco bajándome la botella ‘e Moët / Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es / De verdad no sé por qué carajo fue que lloré / Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné.

Contigo, mi amor / Mi cama se lleva mejor, ey / Ya no extraño la vida que tenía / Cuando pienso en lo que decía.

Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.