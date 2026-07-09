Murió Bonnie Tyler, la legendaria cantante de “Eclipse total del corazón”

De Gaynor Hopkins a Bonnie Tyler: los orígenes de la estrella galesa

Gaynor Hopkins, como se llamaba realmente, nació en 1951 en Neath, en Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre cuidaba a los seis hijos del matrimonio. La joven comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años. Mientras intentaba triunfar en la música trabajó en una tienda. Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin. El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club. Meses más tarde firmó con RCA Records, y cambió una vez más de nombre, esta vez a Bonnie Tyler. Destacó entonces con el sencillo Lost in France (1976). Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Por no haber descansado lo suficiente su voz quedó rasgada, su sello distintivo. “It’s a Heartache”, que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial. Le puede interesar: Murió Manuel Arjona, exintegrante de la agrupación Locomía, ¿qué le pasó? En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió Total Eclipse of the Heart, un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años. En la cima de la gloria, Bonnie Tyler siguió consechando éxitos en 1984 con Holding Out for a Hero, en la banda sonora de Footloose, y triple disco de platino. También fue nominada tres veces a los Grammy Awards. La cantante representó al Reino Unido en 2013 en Eurovisión con Believe in Me con poca fortuna. Quedó en el puesto 19. Esta fan de Tina Turner, conocida por su sencillez y su acento galés, se consideraba una “chica de clase obrera”.

“Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!”, declaró al Times en 2025. La artista estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud. Desde los años 1970, la pareja pasaba parte de su tiempo en el Algarve, en Portugal. Fue recompensada por sus servicios a la música por Isabel II en 2022, poco antes de la muerte de la reina. Al año siguiente recibió la distinción de Miembro del Imperio Británico (MBE).

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