EE. UU. menciona a Gustavo Petro en informe sobre Cuba y el M-19

El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre la influencia que Cuba ejerció en movimientos armados de América Latina durante la Guerra Fría. En un informe elaborado por el Departamento de Estado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aparece mencionado por su pasado en el Movimiento 19 de Abril (M-19), dentro de un análisis sobre la evolución de esa organización insurgente. El documento, de cerca de 100 páginas, revisa las relaciones que el régimen cubano mantuvo con diferentes grupos políticos y guerrilleros de la región, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el M-19. Según el texto, el respaldo brindado por La Habana a estas organizaciones tuvo repercusiones que, a juicio de Washington, aún se reflejan en la política latinoamericana. La referencia al mandatario colombiano se limita a recordar que integró el M-19 antes de su desmovilización y posterior ingreso a la vida política. El informe no sostiene que Petro mantenga actualmente vínculos con el Gobierno cubano ni lo señala de participar en actividades ilegales relacionadas con grupos armados.

Este sería el documento en el que es mencionando Gustavo Petro. FOTO: Departamento de Estado.

Sobre el M-19, el texto recuerda los vínculos históricos que mantuvo con la isla y menciona algunas de las acciones más conocidas atribuidas a ese grupo, entre ellas la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980. Es en ese contexto donde aparece mencionado Gustavo Petro, quien militó en el M-19 antes de su desmovilización y posterior ingreso a la vida política, trayectoria que lo llevó a convertirse en presidente de Colombia en 2022. Lea más: La historia detrás de la controversia por la foto de Petro en el M-19 Pese a la mención del mandatario colombiano, el documento no asegura que Petro mantenga actualmente relaciones con el Gobierno cubano ni lo vincula con actividades ilegales o con organizaciones armadas en la actualidad. La referencia hace parte de un recuento histórico sobre la influencia que Cuba ejerció en diferentes movimientos insurgentes de América Latina durante el siglo XX. Según el informe, “las consecuencias de estos movimientos políticos y armados todavía están marcadas en la política latinoamericana actual”, al analizar el impacto que esas organizaciones continúan teniendo en algunos países de la región.

Petro durante su militancia en el M - 19. FOTO: Suministrada

El documento recopila y resume décadas de informes elaborados por agencias de inteligencia estadounidenses sobre el papel del régimen cubano en América Latina. Estas evaluaciones se remontan incluso a los años posteriores a la Revolución Cubana y a episodios como la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en 1961, cuando Estados Unidos intentó derrocar al gobierno de Fidel Castro. Conozca: Terminó como empezó: caos y cuentos en el último discurso de Petro en el Congreso Aunque el informe no anuncia nuevas sanciones contra Cuba ni medidas concretas, sí mantiene las acusaciones de que el país continúa respaldando organizaciones y movimientos que Washington considera cercanos a su influencia política. Entre los grupos mencionados aparece la Red Nacional sobre Cuba (National Network on Cuba, NNOC), una coalición de organizaciones estadounidenses en la que participan sectores identificados con la izquierda política, incluidos los Socialistas Democráticos de América.

La postura del gobierno Trump

La publicación del informe coincide con una ofensiva diplomática impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien la semana pasada encabezó una reunión internacional en Washington para abordar lo que la administración de Donald Trump denomina el resurgimiento del “terrorismo político”. De acuerdo con el Departamento de Estado, representantes de 66 países participaron en ese encuentro, en el que Cuba volvió a ser señalada como un Estado patrocinador del terrorismo. Rubio ha sostenido que el llamado “terrorismo de extrema izquierda” representa nuevamente una de las principales amenazas no estatales para la seguridad internacional, tras más de dos décadas en las que el foco estuvo puesto en el terrorismo yihadista. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En esa misma línea, el informe afirma que la confrontación entre Cuba y Estados Unidos trascendió las diferencias políticas o económicas y plantea que la revolución cubana representó un desafío a los valores de Occidente, una interpretación que refleja la posición oficial de la actual administración estadounidense.

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