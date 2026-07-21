EE. UU. menciona a Gustavo Petro en informe sobre Cuba y el M-19

El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner el foco sobre la influencia que Cuba ejerció en movimientos armados de América Latina durante la Guerra Fría. En un informe elaborado por el Departamento de Estado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aparece mencionado por su pasado en el Movimiento 19 de Abril (M-19), dentro de un análisis sobre la evolución de esa organización insurgente.
El documento, de cerca de 100 páginas, revisa las relaciones que el régimen cubano mantuvo con diferentes grupos políticos y guerrilleros de la región, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el M-19. Según el texto, el respaldo brindado por La Habana a estas organizaciones tuvo repercusiones que, a juicio de Washington, aún se reflejan en la política latinoamericana.
La referencia al mandatario colombiano se limita a recordar que integró el M-19 antes de su desmovilización y posterior ingreso a la vida política. El informe no sostiene que Petro mantenga actualmente vínculos con el Gobierno cubano ni lo señala de participar en actividades ilegales relacionadas con grupos armados.