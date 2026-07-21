La pelea entre Hidralyte y Electrolit reabre el debate sobre la identidad visual de las marcas; estos han sido los otros casos

La salida temporal de Hidralyte del mercado colombiano por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) volvió a encender la discusión que trasciende el caso puntual entre Quala y Pisa Farmacéutica y va dirigido al valor económico de la identidad visual de las marcas y los límites entre la inspiración comercial y la presunta imitación.
Aunque el proceso judicial aún no concluye y las medidas adoptadas por la SIC son cautelares, la decisión de suspender la fabricación, distribución y comercialización de Hidralyte mientras se resuelve el litigio abrió un debate entre expertos en marketing, desarrollo de productos y propiedad intelectual sobre hasta dónde una empresa puede acercarse a la imagen de un competidor sin afectar la libre competencia o inducir a error al consumidor.
Contexto: La SIC frenó la fabricación y venta de Hidralyte por su parecido con Electrolit