Capturaron en Antioquia a presunto cabecilla financiero del ELN señalado de extorsión

Un operativo conjunto entre tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y unidades del Departamento de Policía Antioquia permitió la captura de un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el detenido, conocido con los alias de ‘Rafa’ o ‘Rafita’, sería uno de los principales responsables de la red de apoyo de la estructura José Antonio Galán, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, organización con injerencia en varias zonas de esta subregión del departamento.

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Las investigaciones indican que el hombre llevaría alrededor de cinco años vinculado a esta organización armada y, presuntamente, desempeñaba un papel clave en el sostenimiento económico del grupo ilegal.

Entre sus funciones estaría la administración de los recursos obtenidos mediante extorsiones dirigidas a empresarios mineros, comerciantes y ganaderos de la región, además de coordinar actividades logísticas y apoyar el control territorial ejercido por esa estructura guerrillera.