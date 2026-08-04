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Filarmónica de Bogotá nombra a una paisa como directora asistente

Elizabeth Vergara Gallego, oriunda de San Vicente Ferrer, asumió este cargo, uno de los más importantes de la escena sinfónica nacional.

  • Elizabeth Vergara Gallego estudió Música con énfasis en Dirección en la Universidad de EAFIT, posteriormente una maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music, en Inglaterra. FOTO @carolinavera1223
    Elizabeth Vergara Gallego estudió Música con énfasis en Dirección en la Universidad de EAFIT, posteriormente una maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music, en Inglaterra. FOTO @carolinavera1223
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 1 hora
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Elizabeth Vergara Gallego fue nombrada Directora Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), uno de los cargos más relevantes de la escena sinfónica nacional, pues la orquesta, que está a poco de cumplir 60 años, es considerada una de las agrupaciones de música sinfónica más importantes de Colombia.

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La directora paisa, de 34 años, será la responsable de acompañar el desarrollo musical de la Orquesta, participar en los procesos de las Agrupaciones Filarmónicas– entre las que se cuentan varias orquestas profesionales, juveniles e infantiles– y contribuir al fortalecimiento del Programa de Formación Musical, uno de los proyectos pedagógicos y artísticos más importantes de América Latina.

Elizabeth se estrenó en el cargo el pasado fin de semana con la dirección de dos conciertos, el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, en el Auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional de Colombia, con un programa que incluyó la obertura de Les Boréandes de Rameau, Atmospheres de György Ligeti y Sinfonía n.º 8 de Dvořák.

No es su primer cargo nacional. A finales del año pasado asumió la dirección de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá y antes había trabajado con la Orquesta Filarmónica Juvenil.

–Llego a este puesto para disfrutar, para hacer música, pero también para servir y apoyar –, dice Elizabeth por teléfono, desde Bogotá.

Ahora, como directora asistente, su trabajo va más allá de lo artístico, pues requiere un montón de habilidades extramusicales, que, por lo general, no se aprenden en la academia, sino en la vida. Es un asunto de liderazgo, de responsabilidad y simpatía, de velar para que los músicos tengan las mejores condiciones de trabajo, para hacer la música lo mejor posible.

Unas habilidades que Elizabeth ha procurado desarrollar a lo largo de su trayectoria como directora, que ha sido larga. Ella creció lejos de las orquestas y la música sinfónica.

Hacer posible lo imposible

Elizabeth nació en San Vicente Ferrer, un municipio del oriente antioqueño, también conocido como el ‘pueblo blanco de Antioquia’.

Hija de padres campesinos, Elizabeth estudió la primaria en una escuela rural y su relación con la música empezó a través de la radio, escuchando sobre todo música colombiana, que a ella le encantaba cantar.

Cuando entró a bachillerato empezó a estudiar en un colegio en la zona urbana del pueblo, ahí conoció la banda sinfónica del municipio, y quiso entrar. Tenía 10 años y se decidió por el saxofón.

–Me enamoré profundamente de lo que se siente compartir música con tus amiguitos, es muy divertido sobre todo tocar en un grupo, tener estructura y empezar a tocar obras. Se me dio con cierta naturalidad, pero teníamos unas condiciones muy precarias. Teníamos un profesor para 50 niños –recuerda Elizabeth.

Cuando terminó el colegio no se le ocurrió estudiar música, no tenía ningún referente de eso, entonces se matriculó en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional, pero al poco tiempo de empezar las clases, visitó la facultad de artes de la Universidad de Antioquia, para ver tocar a los estudiantes de música. Al poco tiempo decidió renunciar a la ingeniería y presentarse a Música en EAFIT pues existía la posibilidad de ganarse una beca.

–En mi casa me decían: por Dios, ¿de qué vas a vivir? Pero fui valiente. Yo siempre fui muy juiciosa, ser músico fue mi mayor acto de rebeldía –dice.

Entró a estudiar Música con énfasis en Dirección. Al graduarse trabajó como directora freelance, luego trabajó con Batuta, dando clases a los maestros directores de todo el suroccidente del país; gracias a una beca de Iberacademy hizo una maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music, en Manchester (Inglaterra) y durante su formación fue directora asistente de reconocidas agrupaciones británicas como la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet, además de debutar como directora invitada de la BBC Philharmonic.

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A lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido orquestas en Reino Unido, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia. En 2024 su trabajo fue reconocido con el premio Artista Revelación, otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina.

–Yo me siento muy afortunada porque he podido llegar a los lugares que necesito. Este es un trabajo muy interesante, que me permite seguir creciendo. Yo voy paso a paso y trato de ser muy sincera con mi trabajo, humilde y consciente de que lo que me falta y es aprender. Espero hacer la música más bella posible en un ambiente tranquilo.

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¿Por qué es relevante el nombramiento de Elizabeth Vergara en la Orquesta Filarmónica de Bogotá?
El cargo es uno de los más importantes de la música sinfónica en Colombia porque la Orquesta Filarmónica de Bogotá es considerada una de las agrupaciones más prestigiosas del país y está próxima a cumplir 60 años. Además, la directora tendrá incidencia tanto en la actividad artística como en la formación de nuevas generaciones de músicos.
¿Cómo fue la formación académica de Elizabeth Vergara como directora de orquesta?
Elizabeth Vergara estudió Música con énfasis en Dirección en EAFIT. Posteriormente obtuvo una beca de Iberacademy para cursar una maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music, en Manchester (Inglaterra), donde también desarrolló experiencia profesional con importantes agrupaciones británicas.
¿Cuáles serán las funciones de Elizabeth Vergara Gallego como Directora Asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?
Elizabeth Vergara será responsable de acompañar el desarrollo musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, participar en los procesos de las agrupaciones filarmónicas —que incluyen orquestas profesionales, juveniles e infantiles— y contribuir al fortalecimiento del Programa de Formación Musical.
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