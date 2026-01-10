x

Dos taxistas cayeron por barrancos en Antioquia; uno resultó muerto

Uno de los incidentes se dio este viernes en Sabaneta. El otro hecho se dio en el municipio de Andes.

  Así quedaron los dos vehículos involucrados en los dos sucesos. FOTO: Imagen tomada de redes.
    Así quedaron los dos vehículos involucrados en los dos sucesos. FOTO: Imagen tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Tremendo susto se llevó el conductor de un taxi al sur del Valle de Aburrá luego de que terminara cayendo a una cañada.

Según trascendió, cerca de las 3:00 p.m. de este viernes 9 de enero se registró un accidente de tránsito en el sector Playas Placer de la vereda La Doctora, en el municipio de Sabaneta. De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de taxi perdió el control del vehículo y terminó cayendo a una quebrada en inmediaciones de la terminal de buses de este sector.



Rápidamente, al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, quienes atendieron de inmediato la emergencia. Según la información disponible, no se reportaron afectaciones graves, quien solo sufrió algunas lesiones.

Lea también: Macabros hallazgos: dos cuerpos fueron encontrados envueltos en cobija y costal en vías de Antioquia


Este es el segundo incidente de este tipo que ocurrió en Antioquia en lo que va de esta semana, pues cabe resaltar que en la tarde del pasado miércoles 7 de enero se presentó un hecho similar, aunque de mayor gravedad en zona rural del municipio de Andes, que dejó como saldo la muerte de otro conductor de taxi.



De acuerdo con la información recopilada por medios locales, cerca de las 4:00 p. m. en el corregimiento San Bartolo, el taxista habría sido interceptado por hombres armados mientras se movilizaba por esta vía rural.


Los dos hombres abrieron fuego contra el conductor, el cual en su intento de huir para salvar su vida, pero perdió el control del vehículo y rodó junto con él por un barranco hasta caer en una cañada.
Hasta allí llegaron los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes, quienes pudieron rescatar al conductor del fondo del abismo.


Sin embargo, por la gravedad de las lesiones, el taxista murió poco tiempo después.

