Dos taxistas cayeron por barrancos en Antioquia; uno resultó muerto

Tremendo susto se llevó el conductor de un taxi al sur del Valle de Aburrá luego de que terminara cayendo a una cañada. Según trascendió, cerca de las 3:00 p.m. de este viernes 9 de enero se registró un accidente de tránsito en el sector Playas Placer de la vereda La Doctora, en el municipio de Sabaneta. De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de taxi perdió el control del vehículo y terminó cayendo a una quebrada en inmediaciones de la terminal de buses de este sector.

Rápidamente, al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta, quienes atendieron de inmediato la emergencia. Según la información disponible, no se reportaron afectaciones graves, quien solo sufrió algunas lesiones.

Este es el segundo incidente de este tipo que ocurrió en Antioquia en lo que va de esta semana, pues cabe resaltar que en la tarde del pasado miércoles 7 de enero se presentó un hecho similar, aunque de mayor gravedad en zona rural del municipio de Andes, que dejó como saldo la muerte de otro conductor de taxi.