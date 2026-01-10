Jhon Jáder Durán consiguió el primer título de su carrera: campeón con Fenerbahce en Turquía

Fue el protagonista de la celebración. En el camerino se puso unas gafas antireflejo, como las que se ponen los corredores o las personas del común cuando van a paseos de río en Antioquia y lideró el baile con sus compañeros: pasos de reguetón, dance hall. La de Jhon Jáder Durán después de conseguir el primer título de su carrera en Europa no era una alegría suramericana, sino muy de Zaragoza, Antioquia, el municipio donde nació.

En diciembre, Durán pasó las fiestas con su familia. El 26 de ese mes, mientras su equipo jugaba un duelo de la Liga de Turquía, el joven subía fotos de un concierto que organizó, con músicos amigos, en su barrio de siempre. Se veía feliz, libre de cualquier peso: en su salsa. En enero volvió a concentrarse con el Fenerbahce. En los 10 días que lleva el año, ya suma un gol y el título de la Superliga de Turquía.