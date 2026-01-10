x

Jhon Jáder Durán consiguió el primer título de su carrera: campeón con Fenerbahce en Turquía

El equipo del futbolista colombiano se impuso 0-2 al Galatasaray en la final de la Súper Copa de Turquía.

  El atacante antioqueño Jhon Jáder Durán posa junto al trofeo de la Supercopa de Turquía. Fue titular en el partido. Jugó 69 minutos. Foto: tomada del Instagram de @jaderduran9
    El atacante antioqueño Jhon Jáder Durán posa junto al trofeo de la Supercopa de Turquía. Fue titular en el partido. Jugó 69 minutos. Foto: tomada del Instagram de @jaderduran9
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 8 horas
Fue el protagonista de la celebración. En el camerino se puso unas gafas antireflejo, como las que se ponen los corredores o las personas del común cuando van a paseos de río en Antioquia y lideró el baile con sus compañeros: pasos de reguetón, dance hall. La de Jhon Jáder Durán después de conseguir el primer título de su carrera en Europa no era una alegría suramericana, sino muy de Zaragoza, Antioquia, el municipio donde nació.

En diciembre, Durán pasó las fiestas con su familia. El 26 de ese mes, mientras su equipo jugaba un duelo de la Liga de Turquía, el joven subía fotos de un concierto que organizó, con músicos amigos, en su barrio de siempre. Se veía feliz, libre de cualquier peso: en su salsa. En enero volvió a concentrarse con el Fenerbahce. En los 10 días que lleva el año, ya suma un gol y el título de la Superliga de Turquía.

El sábado, en el estadio Olímpico de Estambul, el delantero colombiano levantó, por primera vez un trofeo en su carrera profesional después de que Fenerbahce, su equipo, venciera 0-2 al Galatasaray en la final de la Super Copa turca. Durán, quien llegó al equipo de la capital de Turquía en julio del 2025 cedido desde el Al-Nassr de Arabia Saudita, por pedido del entrenador José Mourinho, fue titular en el encuentro.

El delantero antioqueño, de 22 años, no marcó gol. Sin embargo, fue importante en el juego durante los 69 minutos que estuvo en la cancha y puso en aprietos, un par de veces, al defensa central criollo Dávinson Sánchez, quien inició el encuentro con Galatasaray, pero fue reemplazado al inicio de la segunda parte.

Los tantos de la victoria del Fenerbahce los anotaron Matteo Guendouzi y Jayden Oosterwolde, a los 28 y 48 minutos, respectivamente. Durán, que tiene contrato con ese equipo hasta el 30 de junio de este año porque tendrá que volver a Al-Nassr, dueño de su ficha, después del Mundial de Norteamérica, suma 17 juegos con su equipo. En ellos ha celebrado 5 goles y dado tres asistencias.

Después de recuperarse de la lesión que lo aquejó durante varios meses de la primera parte de la temporada, Durán espera, a punta de goles, volver a ganarse el puesto en la Selección Colombia que su mal carácter le quitó en junio del 2025, después del empate sin goles contra Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El atacante sueña con liderar la fiesta de celebración en la Copa del Mundo. Y practica en Turquía.

