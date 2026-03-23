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Esta fue la “pose” y el “arrestado” de Sabrina Carpenter en su concierto en el FEP 2026 en Bogotá

Sabrina Carpenter desató la euforia en Bogotá con un show provocador, coreografías y una conexión total con el público en el cierre del festival. Conozca todos los detalles de su primera presentación en Colombia.

  • Sabrina Carpenter cerró el Estéreo Picnic 2026 con un show cargado de energía, estética pop y momentos que encendieron al público en Bogotá. FOTO: Captura de video.
    Sabrina Carpenter cerró el Estéreo Picnic 2026 con un show cargado de energía, estética pop y momentos que encendieron al público en Bogotá. FOTO: Captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La presentación de Sabrina Carpenter en el Festival Estéreo Picnic 2026 fue, sin duda, uno de los momentos más explosivos del fin de semana. La artista estadounidense cerró el evento ante miles de asistentes en el parque Simón Bolívar, consolidando su estatus como una de las figuras más fuertes del pop actual.

Lea aquí: Estéreo Picnic: recomendaciones de movilidad, clima y lo que puede no puede ingresar al festival

Desde su salida al escenario, Carpenter logró una conexión inmediata con el público, en su mayoría joven, que coreó cada canción. Con una puesta en escena cargada de luces, cambios de vestuario y una estética pop muy marcada, la cantante ofreció un espectáculo dinámico y visualmente atractivo.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue su actitud desenfadada y provocadora. Durante el show, jugó con dobles sentidos, gestos sugerentes y una energía que encendió a los asistentes, especialmente en los momentos más coreografiados.

El repertorio incluyó algunos de sus mayores éxitos como Please, Please, Please, Espresso y Manchild, que fueron coreados de principio a fin por el público. Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó con la interpretación de Juno, canción que se ha convertido en un ritual dentro de su gira.

En Bogotá, la artista sorprendió al “arrestar” en tarima a Doechii, quien también hacía parte del cartel del festival. La dinámica, característica de sus conciertos, generó euforia en el público, aunque también dividió opiniones en redes sociales, donde algunos esperaban que la elegida fuera una figura colombiana.

En medio del espectáculo, Carpenter hizo una breve pausa para tomar aire debido a la altura de la ciudad, un factor que ha afectado a varios artistas que se presentan en Bogotá. Aun así, continuó su show sin perder energía ni conexión con los asistentes.

“Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi último concierto en Sudamérica”, dijo la cantante, desatando una ovación masiva.

Con su debut en Colombia, Sabrina Carpenter no solo cumplió las expectativas, sino que dejó uno de los shows más comentados del Estéreo Picnic 2026, en un cierre que combinó música, espectáculo y una conexión emocional con el público.

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