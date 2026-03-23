Esta fue la “pose” y el “arrestado” de Sabrina Carpenter en su concierto en el FEP 2026 en Bogotá

La presentación de Sabrina Carpenter en el Festival Estéreo Picnic 2026 fue, sin duda, uno de los momentos más explosivos del fin de semana. La artista estadounidense cerró el evento ante miles de asistentes en el parque Simón Bolívar, consolidando su estatus como una de las figuras más fuertes del pop actual.

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Desde su salida al escenario, Carpenter logró una conexión inmediata con el público, en su mayoría joven, que coreó cada canción. Con una puesta en escena cargada de luces, cambios de vestuario y una estética pop muy marcada, la cantante ofreció un espectáculo dinámico y visualmente atractivo.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue su actitud desenfadada y provocadora. Durante el show, jugó con dobles sentidos, gestos sugerentes y una energía que encendió a los asistentes, especialmente en los momentos más coreografiados.