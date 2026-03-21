Estéreo Picnic: recomendaciones de movilidad, clima y lo que puede no puede ingresar al festival

En su edición número quince, el Festival Estéreo Picnic recibió a más de 45.000 personas. Las presentaciones de Tyler the Creator, Lorde, Turnstile, Katseye, DJO y más artistas fueron tendencia en redes sociales: algunos (como Tyler y Lorde) hicieron historia llegando a Colombia por primera vez, mientras que otros (como Katseye y Turnstile) consolidaron su impacto en el país congregando a miles de personas.
Todavía faltan dos días de festival, en los que se presentarán artistas de talla mundial como Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii y Kygo. Tras una jornada completa y más de la mitad por delante, hay consejos y recomendaciones que no puede dejar pasar.