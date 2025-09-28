Bad Bunny será el artista encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl

La NFL confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El anuncio fue realizado en alianza con Apple Music durante el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, despertando gran expectativa entre los fanáticos del deporte y la música.
Será la segunda aparición del artista puertorriqueño en el evento deportivo más visto del mundo, aunque esta vez como protagonista absoluto.
En 2020, Bad Bunny participó como invitado en la histórica presentación de Shakira y Jennifer López, donde interpretó Callaita y llevó el español al escenario del fútbol americano.