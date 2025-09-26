A propósito del adiós de Don Omar, ¿por qué se están retirando tantos reguetoneros?

El anuncio se volvió viral y generó miles de opiniones entre los amantes –y detractores– del reguetón. Uno de sus máximos exponentes, Don Omar, dio a conocer su decisión de retirarse de la industria musical, luego de una trayectoria de más de dos décadas que lo han posicionado como una de las grandes voces del género.
“Daddy Yankee se retiró, Héctor ‘el father’ hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón (la batuta)”, afirmó Don Omar en una entrevista con Telemundo Orlando.