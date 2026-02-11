Kurt Cobain fue asesinado, según grupo independiente de investigadores

Cobain, de 27 años, murió por una herida de escopeta autoinfligida, según dictaminó en su momento el médico forense del condado de King. La autopsia estableció que la causa de la muerte fue un suicidio con una escopeta Remington modelo 11 calibre 20. Siga leyendo: Adin Roos ofreció más de mil millones de pesos por la casa de Walter White, en Breaking Bad Ahora, según Daily Mail, un grupo no oficial revisó la autopsia y los materiales de la escena del crimen. El equipo incorporó a Brian Burnett, especialista con experiencia en casos que involucran sobredosis seguidas de traumatismos por armas de fuego. La investigadora independiente Michelle Wilkins, quien trabajó con el grupo, declaró al Daily Mail que, tras tres días de análisis, Burnett concluyó: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.

La teoría del homicidio de Kurt Cobain: sobredosis e incapacitación

Según Wilkins, la revisión de los hallazgos reveló signos que, a su juicio, no serían consistentes con una muerte instantánea por arma de fuego. El equipo sugiere que Cobain habría sido confrontado por uno o más agresores, forzado a ingerir una sobredosis de heroína para incapacitarlo y posteriormente asesinado con un disparo en la cabeza. También plantea que el arma habría sido colocada en sus brazos y que la nota de suicidio habría sido fabricada.

La autopsia, fechada el 20 de junio de 1994 y revisada por el Daily Mail, describe que el cuerpo fue hallado en el piso del invernadero sobre el garaje. En el bolsillo delantero izquierdo de sus jeans se encontró una anotación en tinta negra con la descripción del arma y los cartuchos. Wilkins afirmó que la presencia del recibo del arma, el de los cartuchos y los cartuchos alineados a sus pies le resulta llamativa. Le puede interesar: Colombianos gastaron $3,87 billones en calzado durante el 2025, ¿cuáles son las tendencias para 2026? La Oficina del Médico Forense del Condado de King señaló al Daily Mail que realizó una autopsia completa y siguió todos los procedimientos para concluir que se trató de un suicidio. Indicó que está abierta a revisar nuevas pruebas, pero que hasta ahora no hay elementos que justifiquen reabrir el caso. El Departamento de Policía de Seattle confirmó que mantiene la conclusión de suicidio y que no reabrirá la investigación.

