Kurt Cobain fue asesinado, según grupo independiente de investigadores

Cobain, de 27 años, murió por una herida de escopeta autoinfligida, según dictaminó en su momento el médico forense del condado de King. La autopsia estableció que la causa de la muerte fue un suicidio con una escopeta Remington modelo 11 calibre 20.
Ahora, según Daily Mail, un grupo no oficial revisó la autopsia y los materiales de la escena del crimen. El equipo incorporó a Brian Burnett, especialista con experiencia en casos que involucran sobredosis seguidas de traumatismos por armas de fuego. La investigadora independiente Michelle Wilkins, quien trabajó con el grupo, declaró al Daily Mail que, tras tres días de análisis, Burnett concluyó: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.