Capturaron en Medellín al exnovio de la influencer La Traviesa por su asesinato en Caldas, Antoquia

Por el asesinato de la creadora de contenido paisa La Traviesa RP, registrado el pasado 17 de octubre en el municipio de Caldas, Antioquia, las autoridades capturaron en el barrio Palenque, de Medellín, a Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez, de 31 años, quien era el exnovio de la fallecida.
Agentes de la Policía Metropolitana llegaron hasta una propiedad en este barrio de la comuna 7 (Robledo) y con una orden de captura detuvieron a este hombre para que responda por el delito de feminicidio agravado.