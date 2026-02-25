“No más Petro-salud”: el reclamo de Vicky Dávila contra el sistema de salud propuesto por el actual Gobierno

La precandidata a la Presidencia Vicky Dávila alzó su voz en contra de las actuales irregularidades presentadas en el actual gobierno e hizo una denuncia sobre algunas campañas que estarían usando como plataforma el robo de la plata destinada a la salud.

La protesta la hizo en la segunda jornada de debates Antioquia vota por Colombia realizada por la alianza entre el sistema informativo de Teleantioquia y EL COLOMBIANO. En este debate hicieron presencia los precandidatos de la Gran Consulta Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila.

En este encuentro fue la periodista y aspirante a la Presidencia quien, al momento de hablar sobre el tema salud, expuso ante las cámaras un cartel con los rostros del presidente Gustavo Petro y los candidatos del petrismo, Iván Cepeda y Roy Barreras.

“No más PetroSalud, como dice Mauricio Cárdenas. Por cuenta de Petro el gobierno está matando a los colombianos más pobres”, señaló Dávila, expresando su solidaridad con Kevin Acosta y Cecilia Quintero, quienes murieron en los últimos días esperando medicamentos.

A su vez, la precandidata mostró su postura sobre las empresas prestadoras de salud. “Nosotros vamos a llegar a pagar la deuda, a cumplirles a los médicos, a las enfermeras y a los enfermeros”, detalló. “Se quedan las mejores EPS, las que no sirven se liquidan. Nosotros no vamos a permitir que se robe más la plata de la salud”, agregó la precandidata.