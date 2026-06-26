Otelo versión Caribe: obra de teatro reinterpreta a Shakespeare

Pensada durante la pandemia de la covid-19, la obra se le ocurrió a Ramsés a partir de un personaje que conoció en Tolú, Sucre, poco antes del aislamiento. Ese encuentro fue el detonante creativo para reinterpretar la historia de Otelo. “La historia se ese hombre me remitió a los conflictos de la obra: los celos, el amor, la traición y las pasiones humanas”, explicó el actor.

Maestro en arte dramático con más de tres décadas de trayectoria, Ramsés se graduó en el Teatro Libre en 1992. Su carrera incluye papeles en Sin tetas no hay paraíso , El cartel de los sapos , Diomedes y La Selección .

“Shakespeare es de lo más divertido que existe. El problema es cómo se le ha presentado al público”, dijo el actor Ramsés Ramos, que este viernes 26 a las 7:30 p.m y el sábado 27 de junio a las 3:00 p.m presentará en el Teatro Alfonso Restrepo Moreno, de Comfama, la obra Otelo , una historia goti tropi caribe. Ese montaje escénico propone una relectura en clave colombiana de una de las obras más conocidas del El Bardo de Avon.

La puesta en escena es unipersonal y tiene una particularidad logística: fue diseñada para viajar con facilidad. “Pensé en una obra que cupiera en una maleta. Finalmente, todo el montaje cabe en dos cajas”, contó Ramos. La escenografía se apoya en elementos mínimos, entre ellos un carrito de aseo desmontable.

El actor interpreta a un personaje popular del Caribe que narra y reinterpreta la tragedia shakespeariana. A través de él, la obra adquiere el sello “goti tropi caribe”, una mezcla de atmósferas con humor, música y una estética caribeña. “Queríamos darle una identidad propia a la obra. Es Shakespeare contado desde el Caribe, con nuestras voces, nuestros ritmos y nuestro humor”, señaló.

La adaptación, dirigida por Hernando Parra, también fue definida por el actor como un “ejercicio de traducciones”. Parte de una traducción realizada por Joe Broderick, sobre la cual Ramos construyó su propia versión. El resultado es una puesta en escena que conserva la esencia de Shakespeare, pero aterrizada en un lenguaje directo, contemporáneo.

Lea aquí: 40 años sin Borges: así era la intimidad del genio contada por Bioy, su amigo

Durante 1 hora y 45 minutos, Ramos interpreta cerca de 13 personajes y desarrolla toda la trama de Otelo, combinando tragedia y comedia. Música, canto e interacción constante con el público hacen parte de la experiencia.

El actor también destacó la relación que ha construido con el público antioqueño a lo largo de los años. Ha presentado espectáculos en escenarios diferentes, y asegura que Medellín cuenta con un público cada vez más receptivo al teatro.

Para Ramos, uno de los mayores retos del montaje ha sido desmontar la idea de que Shakespeare es complejo o aburrido. “Quienes aman a Shakespeare se sorprenden con esta versión, y quienes le tienen resistencia descubren una manera de acercarse a él”, concluyó.