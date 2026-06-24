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“La Madre Laura está a la altura de la Madre Teresa de Calcuta”: Carmen Villa, autora de libro sobre la santa paisa

La mujer que abrazó la selva es una biografía novelada de la única colombiana elevada a los altares.

  • Carmen Villa escribió una biografía novelada de la madre Laura Montoya, la santa antioqueña. Foto: Cortesía.
    Carmen Villa escribió una biografía novelada de la madre Laura Montoya, la santa antioqueña. Foto: Cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 57 minutos
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La periodista y escritora Carmen Villa recuerda que la idea de escribir una biografía novelada sobre Santa Laura Montoya se le ocurrió antes de la pandemia de la covid-19, durante una visita al santuario de la única santa colombiana, que está en Belencito, San Javier. Con el título La mujer que abrazó la selva, el libro fue publicado por la editorial Paulinas y pretende, en palabras de su autora, acercar la vida y la obra de la Madre Laura a los lectores católicos y no creyentes. “Para mí, ella tiene la dimensión de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y Madre Teresa de Calcuta”, le dijo Villa a EL COLOMBIANO.

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Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, Villa reside en Chile desde 2019, donde trabaja en la Universidad Católica y dirige la revista Diálogos. Su experiencia profesional incluye trabajos en la agencia Zenit de noticias en Roma, en la oficina de comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver, EE. UU., y en los periódicos El Mundo y El Colombiano. Ha publicado los libros Al servicio de Dios (2012) y Opinar desde la fe (2014).

La idea de la escritura de la biografía novelada estuvo en el cajón de los pendientes por varios años. La autora cuenta que en el confinamiento sanitario por el virus de Wuhan encontró el tiempo para ponerse a trabajar en serio en ese proyecto. En medio de ese proceso, se matriculó en una maestría en Escritura Narrativa, que le dio las herramientas de construcción literaria mientras avanzaba en la investigación.

El proyecto comenzó siendo el trabajo de grado para ese posgrado. Inicialmente escribió seis capítulos, abordando la vida de la madre Laura desde su nacimiento hasta la fundación de su comunidad religiosa: las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Más tarde completó los ocho capítulos restantes hasta tener un libro de 14 capítulos.

Para la investigación, Villa acudió a múltiples fuentes. Su principal base documental fueron las memorias de la propia madre Laura, además de otros textos escritos por ella, en particular Lampos de luz, Aventura Misional en la Selva y Cartas Misionales. También consultó archivos del Santuario de la Madre Laura, cartas personales, documentos históricos y bibliografía especializada sobre la historia de Antioquia y Colombia.

Según la autora, una de las mayores revelaciones del proceso fue descubrir la calidad literaria de la madre Laura. “Tenía una pluma impresionante”, afirma Villa. Destaca no solo su profundidad espiritual, sino también su capacidad narrativa. En sus escritos, Laura Montoya construía escenas, desarrollaba diálogos y reflexionaba con una voz honesta y crítica.

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Villa resalta el perfil intelectual de Laura Montoya. Desde joven mostró un profundo interés por la lectura y la formación. Le correspondió en suerte vencer las barreras impuestas a las mujeres de su época. Debió luchar para que la dejaran leer algunos de los libros del seminario mayor de Medellín.

Entre las lecturas que influyeron en su pensamiento están La Imitación de Cristo y la autobiografía de San Ignacio de Loyola. Además, Villa subraya que Laura Montoya estuvo vinculada a círculos intelectuales y literarios, incluso compartiendo escenarios con Tomás Carrasquilla.

Más allá de los elementos sobrenaturales que aparecen en su autobiografía, como visiones místicas o experiencias espirituales extraordinarias, Villa considera que la verdadera santidad de Laura Montoya radicó en su fortaleza humana.

La autora destaca su capacidad de plantarle cara a la adversidad, su perdón y su compromiso con las comunidades marginadas, especialmente pueblos indígenas y afrodescendientes.

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