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Poéticas Topográficas, 40 obras muestran los cambios del paisaje en el arte colombiano

La Galería Carlos Orozco tendrá hasta el 8 de agosto esta exposición con 40 obras de seis artistas nacionales.

  • La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga
    La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga
  • La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga
    La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 1 hora
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A pesar de que parezcan eternos, pocas cosas cambian con la velocidad de los paisajes. Cualquiera, al volver a las calles de su infancia, percibe que aunque el mundo parezca el mismo, en el fondo es diferente. Precisamente es lo que muestra la exposición Poéticas Topográficas, que estará disponible para el público desde el 19 de junio hasta el 8 de agosto en la Galería Carlos Orozco (El Poblado). Curada por Camila Téllez, la muestra reúne 40 obras de seis artistas colombianos: Jorge Zapata, Cristina Abad, Cristina Castagna, María Jimena Herrera, Stefany Layton y Angélica Teuta.

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Según Téllez, la propuesta plantea una reflexión sobre el paisaje desde una perspectiva contemporánea, alejándose de la visión tradicional que lo entendía en su calidad de género pictórico o como un escenario de contemplación. En esta muestra, el paisaje se convierte en una experiencia viva, atravesada por la memoria, la tecnología, el residuo, la naturaleza y la experiencia íntima.

La idea de esta exposición surgió de una inquietud personal de Téllez alrededor de cómo ha cambiado la manera de entender el paisaje en el arte contemporáneo. La curadora señaló que, aunque se trata de un tema recurrente en la historia del arte, hoy se aborda desde perspectivas mucho más amplias y complejas.

Cada artista construye una aproximación distinta al concepto de paisaje. En el caso de Jorge Zapata, sus obras están conectadas con la memoria y el recuerdo. Sus piezas evocan paisajes habitados durante su infancia en San Vicente Ferrer, Antioquia, y espacios vinculados a momentos significativos de su trayectoria artística. No se trata de reproducciones literales, sino de paisajes reconstruidos desde la memoria, la nostalgia y la evocación emocional.

Angélica Teuta, por su parte, presenta una lectura del paisaje a través del color y la materia. Sus piezas están construidas con hilos provenientes de residuos de la industria textil y de confección de Medellín. A partir de estos materiales, crea composiciones que remiten a territorios y formaciones naturales como montañas, volcanes y geografías de gran riqueza cromática.

Stefany Layton explora el paisaje desde la tecnología y la virtualidad. Su proceso creativo inicia en entornos de realidad virtual y modelado en 3D, donde construye escenarios inexistentes que posteriormente traslada a la pintura. El resultado son paisajes imaginarios que rompen con la representación tradicional y proponen nuevas formas de percepción.

La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga
La exposición estará abierta hasta el 8 de agosto. FOTO Manuel Saldarriaga

En contraste, María Jimena Herrera trabaja con desechos tecnológicos. Circuitos, resistencias, tarjetas electrónicas y objetos en desuso provenientes de oficinas son transformados en vistas panorámicas y composiciones que evocan montañas o territorios observados desde el aire. Su obra plantea una relación entre paisaje, consumo y residuos de la era digital.

Las obras de Cristina Castagna se centran en la inmensidad de la naturaleza, especialmente en el mar. Su propuesta gira alrededor de la representación de las olas y de la vastedad del paisaje marítimo, en una búsqueda por traducir visualmente la magnitud y fuerza de la naturaleza. Por su parte, Cristina Abad aborda el paisaje desde una experiencia profundamente íntima y emocional. Su trabajo se conecta con la memoria personal y con la prolongación simbólica de la existencia a través del recuerdo.

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Para Téllez, la riqueza de la exposición radica en esa diversidad de miradas. “El paisaje deja de ser ese escenario donde simplemente acontecen cosas y pasa a convertirse en un elemento protagónico que no solo se contempla, sino que también se vive”, afirmó.

La curaduría también propone un contraste entre sensibilidades masculinas y femeninas en torno al paisaje. Jorge Zapata es el único hombre de la muestra y su presencia dialoga con la visión de cinco artistas mujeres, cuyas propuestas plantean lecturas poco convencionales del territorio y la naturaleza. Todos los artistas participantes son colombianos. Aunque varios tienen vínculos con Antioquia, también hay representación de Bogotá y otras regiones del país.

Además de su valor artístico, todas las obras estarán disponibles para adquisición por parte del público. Sin embargo, desde la galería destacan que la exposición también busca invitar al disfrute y a la contemplación de las diversas propuestas visuales.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes entre 9:00 a. m. y 6:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

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