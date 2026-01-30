x

Más de $5.000 millones destinará la Alcaldía de Medellín para promover el acceso de los ciudadanos a la cultura

Los recursos están destinados al programa de Formación de Públicos que esta cumpliendo 20 años.

  La programación se podrá consultar a través de las redes de la Secretaría de Cultura @cultura.med o en www.medellin.gov.co. Foto cortesía.
    La programación se podrá consultar a través de las redes de la Secretaría de Cultura @cultura.med o en www.medellin.gov.co. Foto cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Este año el programa de Formación de Públicos cumple dos décadas y la celebración empieza con grandes noticias, y es que la Administración Distrital destinó un presupuesto de $5.300 millones de pesos para el primer semestre de este año.

Este programa, que busca impulsar la participación de los habitantes de la ciudad, ampliando las posibilidades de encuentro con las artes en escenarios representativos, y fomentando la apropiación cultural y la gestión de audiencias, beneficiará a ciudadanos de todos los estratos sociales.

“Esta estrategia busca que los ciudadanos conozcan y se acerquen al patrimonio colectivo presente en los museos de la ciudad, y que además disfruten de las diversas ofertas culturales que se realizan en espacios como teatros y museos. Para nosotros es fundamental resaltar que se cumplen 20 años del programa de Formación de Públicos, y queremos que esta celebración se vincule con la posibilidad de que, a lo largo de este año, más de 100 mil personas accedan de manera libre a la programación cultural de la ciudad”, dijo Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

El presupuesto se orientará, principalmente en la distribución de 64.129 boletas sin costo, pero también contempla un rubro especial para el desarrollo de actividades formativas y pedagógicas dirigidas a públicos de diferentes edades que valoran el arte, la cultura y la historia.

La programación incluye conferencias, talleres didácticos y recorridos guiados por los museos y teatros vinculados a la estrategia, que son el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Cementerio de San Pedro, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

“Este año tendremos la oportunidad de ampliar nuestra oferta hacia los corregimientos, de modo que los habitantes no solo deban desplazarse a las salas de los museos o teatros, sino que también puedan disfrutar de nuestras actividades en la zona rural. Asimismo, queremos recordar que este año todos los estratos sociales y económicos de la ciudad están invitados a participar en las ocho instituciones culturales más importantes de Medellín”, dijo Luis Rendón, historiador de la Casa Museo Pedro Nel Gómez.

En los últimos dos años, la inversión en el programa de Formación de Públicos, ha superado los $10.000 millones. En 2025 alcanzó a más de 115.000 beneficiarios.

Aunque la iniciativa se despliega por toda la ciudad, las comunas con mayor participación han sido La Candelaria, Aranjuez, Robledo, El Poblado y Belén, que se han consolidado como escenarios clave para el acceso y la democratización de la cultura.

