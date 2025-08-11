II Festival Fotográfico de Medellín: novedades, invitados y otros detalles

Impresiones: tocar lo que se ve es el lema alrededor del que este año girará el II Festival Fotográfico de Medellín, el cual contará con cinco días de programación académica y cultural. Conferencias, charlas, talleres y experiencias inmersivas podrán disfrutarse en la Biblioteca Piloto, que también recibirá a algunos de los fotógrafos más destacados de Medellín y Latinoamérica.

Craig Allen, jefe internacional de fotografía del New York Times; Adriana Loureiro, ganadora del premio World Press Photo 2024, y Sarah Pabst, fotógrafa documental mundialmente reconocida por su trabajo en temas como género, derechos humanos y medioambiente, hacen parte del grupo de invitados nacionales e internacionales que tendrá el Festival.

Esteban Giraldo, director de la BPP, explica que el antecedente del Festival es la programación que cada año en el mes de agosto realizaba la Biblioteca y que llevaba el nombre de Mes de la Fotografía. Pero en 2024 comenzaron a considerar que era importante crear un espacio exclusivamente sobre fotografía: así se llevó a cabo la primera edición del Festival, “en el que nos dimos cuenta de que no solo había un interés, sino una solidaridad y una generosidad de todo el gremio para aportarle a este proyecto”.

Uno de los invitados del año pasado fue Federico Ríos Escobar, el fotógrafo colombiano que en marzo de este año recibió el World Press Photo por su trabajo sobre el cruce de migrantes por la selva del Darién. En esta ocasión se sumó a la organización del evento y junto a él se pudo materializar el Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental, el primero de Iberoamérica y en el que desde abril 40 fotógrafos vienen profundizando en cómo registrar en imágenes fenómenos sociales que ocurren en Latinoamérica.

En 2025, por medio de la premisa de tocar lo que se ve, este evento busca reflexionar sobre el futuro de la fotografía, especialmente en una época donde las tecnologías implican una transformación constante del mundo. Además, es una invitación a los asistentes a conocer y hacer uso del archivo fotográfico de la Biblioteca, el cual resguarda más de 1,8 millones de fotografías que van de 1848 hasta 2020, lo que lo convierte en uno de los cuatro más importantes del continente y el más grande de negativos fotográficos de la región.