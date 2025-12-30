x

Servicio de trenes Eurostar suspendió todos los viajes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas; esta es la razón

La suspensión se habría producido por un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, según explicó un portavoz de Eurostar.

  • Suspenden los trenes de la compañía ferroviaria Eurostar por incidente técnico. FOTO: Tomada de X @thatkingwho
    Suspenden los trenes de la compañía ferroviaria Eurostar por incidente técnico. FOTO: Tomada de X @thatkingwho
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

La compañía ferroviaria Eurostar suspendió este martes todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas tras un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, aunque el tráfico podría reanudarse gradualmente a partir de las 14H00 GMT.

“Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘shuttle’ en el túnel”, explicó una portavoz de Eurostar a la AFP.

“Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación”, agregó.

El sitio internet de Eurostar mostraba que los trenes que conectan a París y Bruselas —sin transitar por el túnel— previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.

No obstante, el operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una “reanudación progresiva” del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 14H00 GMT, indicó el martes una portavoz a la AFP.

“Hubo un incidente el martes por la mañana vinculado a un fallo del suministro energético a los trenes en el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que está ahora en marcha”, explicó.

Eurostar había aconsejado previamente a los pasajeros aplazar sus viajes del martes para una fecha posterior. La interrupción se produjo en un período de viajes muy concurrido, entre Navidad y Año Nuevo.

