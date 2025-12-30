El conmovedor mensaje de la esposa de Michael Schumacher tras 12 años de su accidente

Es poca la información sobre Michael Schumacher desde que se accidentó el 29 de diciembre de 2013 en la estación de esquí en Meribel, Francia, y que le provocó una grave lesión cerebral.

Desde ese día, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 no ha sido visto en público.

Schumacher sufrió un traumatismo craneal, pasó más de seis meses en coma inducido y desde entonces recibe tratamiento en su domicilio en Suiza.

Doce años después, en la red social X y desde la cuenta de fan de Michael autorizada por la familia Schumacher, la esposa del reconocido piloto, Corinna, compartió un sentido mensaje que conmovió a los seguidores del alemán, quien tiene ahora 56 años de edad.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña: son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean”, comenzó diciendo Corinna, quien tuvo dos hijos con Michael: Gina-Maria, ya con 28 años, y Mick, de 26, y que siguió los pasos de su padre en el automovilismo, actuando en la Fórmula 1 con el equipo Haas entre 2021 y 2022, y quien correrá en la IndyCar en 2026.