Prográmese con la agenda cultural que Medellín ofrece en marzo

La cultura nunca es una suma cero, es decir, no es fija, absoluta, ni completa. Se desarrolla entre todos, y para eso hace falta, sobre todo, imaginación y cooperación. En esa ruta va el programa de formación de públicos de la administración distrital, una iniciativa enfocada en fortalecer el tejido social, generando valor emocional, colectivo y económico a través de las diversas expresiones artísticas y culturales de la ciudad.

El programa, que para este primer semestre cuenta con un presupuesto de $5.300 millones de pesos, tiene entre sus aliados al Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Cementerio de San Pedro, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

La programación para el mes de marzo ya está lista y hay actividades de todo tipo y para todo público. Conciertos, talleres, teatro, exposiciones, en fin.

“Para la alcaldía de Medellín es fundamental seguir promoviendo este tipo de espacios y de escenarios, donde ocurren cosas fantásticas, podemos apreciar, exaltar y conectarnos con el talento de nuestros artistas y podemos propiciar que los ciudadanos se apropien del espacio público, se conecten con entidades y organizaciones culturales y se encuentren con otros ciudadanos”, dice Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

