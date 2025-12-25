Paisa publica novela sobre la violencia en los colegios

El texto se originó en dos experiencias personales de Mauricio: el relato de un profesor amenazado que tuvo que abandonar un colegio tomado por un grupo armado en San Luis, Antioquia, y el reencuentro, durante la pandemia, con un antiguo compañero de colegio que vivía en la calle. Esa escena abre la novela y articula el desarrollo narrativo. El libro fue reeditado por Vásquez Editores.

La novela aborda la memoria histórica y el conflicto armado en Colombia desde la relación entre educación y violencia. La trama se construye a partir de la toma de un colegio por un grupo armado en un municipio de Antioquia, un hecho que, aunque no se nombra de manera explícita, remite a episodios ocurridos en distintas localidades del departamento.

El atlas de la memoria es el tercer libro publicado por Mauricio Vanegas Gil , magíster en Escrituras creativas de la Universidad de La Rioja, en España y editor en jefe del ITM. Fue el fundador de los talleres de formación de escritores Al Sur (La Estrella), Letras de Alquitara (Guarne).

Vanegas Gil explicó que la escritura del libro coincidió con su proceso de maestría, aunque no fue concebido como trabajo final. En paralelo desarrolló otra novela, aún inédita, titulada Las formas del secreto. Según el autor, el proceso implicó escribir de manera simultánea dos textos de largo aliento.

En entrevista con EL COLOMBIANO, el escritor se refirió a las dificultades del circuito editorial en Medellín y en el país. Señaló que la publicación suele depender de premios, estímulos o de la autoedición, y que la distribución de autores locales es limitada.

Por ejemplo, en 2023, él obtuvo nueve premios en concursos regionales y nacionales, entre ellos estímulos del Ministerio de Cultura y el Premio Relata de cuento, dirigido a coordinadores de talleres literarios, pero su trabajo no recibió la atención del gran público.

Actualmente, El atlas de la memoria se encuentra disponible en las librerías independientes Grámmata, Exlibris, El Acontista y otros puntos de distribución alternativos. El autor afirmó que su interés principal no está en la venta masiva, sino en la escritura como una forma de procesar experiencias relacionadas con la violencia, la pérdida y la memoria generacional en Antioquia durante la década de 1990.

Antes aparecieron la novela Hoy he querido hablar de amor (2018), publicada inicialmente tras ganar una convocatoria nacional y luego reeditada por la Fundación Universitaria Claretiana, y el libro de cuentos Contando ovejas y desvelos, editado por la Institución Universitaria de Envigado. El autor señaló que tiene otras tres obras terminadas, aún inéditas.

“El verdadero estímulo de la producción literaria tiene que ver con un tratamiento interno, exorcizar cosas que nos pasan a todos: las soledades, los miedos, las pérdidas, las muertes de los cercanos. Creo que ahí está el valor de la escritura”, le dijo este periódico el escritor.