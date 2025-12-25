Paisa publica novela sobre la violencia en los colegios

El atlas de la memoria es el tercer libro publicado por Mauricio Vanegas Gil, magíster en Escrituras creativas de la Universidad de La Rioja, en España y editor en jefe del ITM. Fue el fundador de los talleres de formación de escritores Al Sur (La Estrella), Letras de Alquitara (Guarne).
La novela aborda la memoria histórica y el conflicto armado en Colombia desde la relación entre educación y violencia. La trama se construye a partir de la toma de un colegio por un grupo armado en un municipio de Antioquia, un hecho que, aunque no se nombra de manera explícita, remite a episodios ocurridos en distintas localidades del departamento.
El texto se originó en dos experiencias personales de Mauricio: el relato de un profesor amenazado que tuvo que abandonar un colegio tomado por un grupo armado en San Luis, Antioquia, y el reencuentro, durante la pandemia, con un antiguo compañero de colegio que vivía en la calle. Esa escena abre la novela y articula el desarrollo narrativo. El libro fue reeditado por Vásquez Editores.