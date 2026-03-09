Así quedó el mapa del poder antioqueño en el Senado: de 14 curules bajó a 11

Con el 99,86% de las mesas informadas, ya se puede decir que están definidos los senadores que representarán a Antioquia en el Congreso de la República durante el periodo 2026-2030. En total serán 11 los que alzarán la voz desde la cámara alta para buscar lo mejor y más conveniente para el departamento; no obstante, la situación pudo ser mejor si se compara con la bancada antioqueña que va de salida. Y es que de 14 curules paisas en el Senado que recién presenta su cierre, se pasa a 11 escaños, lo que significa la pérdida de 3 sillas fundamentales y simultáneamente una menor representación en el máximo órgano de la rama legislativa. Lea más: Elecciones a la Cámara en Antioquia: así quedan repartidas las 17 curules de los representantes paisas A pesar de los esfuerzos conjuntos, quienes cedieron terreno en Antioquia fueron los Conservadores, Liberales, la U y curul de Comunes, mientras que los partidos que consolidaron su liderazgo fueron el Centro Democrático, sosteniendo 5 de las 9 curules antioqueñas, seguido del Pacto Histórico, con 3. No en vano fueron los partidos más votados a nivel nacional en lo que a Senado obedece: 4.413.636 votos para el Pacto Histórico y 3.035.715 para el CD -esto aún faltando un pequeño porcentaje por consolidar-. En sí, la bancada antioqueña en la cámara alta puede definirse como una mezcla de experiencia y sorpresa, en la que nuevas figuras y viejos conocidos deberán pensar en alianzas estratégicas para seguir teniendo el impacto necesario en las decisiones clave del país que involucren a Antioquia.

Centro Democrático: el que se sostiene en el Senado (5 senadores)

Hernán Cadavid y Juan Espinal consolidan su apuesta y ascienden desde la cámara baja al Senado. Ambos ya habían sido electos como Representantes a la Cámara por Antioquia: Espinal desde 2018 y Cadavid desde 2022. Cadavid es abogado y político, nació el 26 de octubre de 1986 en Barbosa y desde sus inicios ha estado vinculado al Centro Democrático; además, antes de ser congresista, trabajó como asesor legislativo en el Senado y como director jurídico en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por su parte, Espinal, oriundo de Jericó, Antioquia, fue concejal, secretario de Gobierno de El Peñol y desempeñó otras funciones antes de llegar al máximo ente legislativo. Otro que hace parte de la camada del CD para este periodo es Esteban Quintero, quien repite curul como Senador. Este político de 39 años, nacido en Rionegro, empezó su carrera pública a corta edad, incluso fue considerado en su momento como uno de los diputados de Antioquia más jóvenes cuando estuvo en la Asamblea entre 2012 y 2015. "Gracias Colombia por su respaldo, por su confianza y por caminar a nuestro lado en este momento tan importante para nuestra patria. Su apoyo nos llena de fuerza y de esperanza. Prometo desde el corazón no defraudarlos y seguir trabajando todos los días por el país que soñamos", dijo Quintero en sus redes sociales tras ser reelegido como Senador. Finalmente, las dos nuevas figuras del Centro Democrático en el Senado por Antioquia son Julia Correa y María Clara Posada, dos abogadas que deberán asumir, si se quiere, un rol protagónico en la conformación de la actual bancada, siendo piezas clave en el liderazgo con el que anhela continuar el CD en el Congreso de la República.

Pacto Histórico: 3 mujeres como representantes antioqueñas

Se trata de Carolina Corcho, exministra de Salud en el gobierno Petro entre 2022 y 2023, Isabel Zuleta, quien mantiene su curul como Senadora y Kamelia Zuluaga, la sangre nueva de este partido. Las tres, partidarias del gobierno actual, hacen parte de las 25 curules que obtuvo el Pacto Histórico para el Senado, el partido que tendrá mayor representación en el Congreso tras ser el más votado en cámara alta en el país.

Partido Liberal: perdió escaño pero dio sorpresa

A pesar de perder un escaño en el Senado, el partido Liberal consiguió, en primer lugar, el ascenso de cámara baja a alta de María Eugenia Lopera, quien logró la mejor tercera votación al Senado, por su partido, con 126.000 votos, incluso superando a su jefe político César Gaviria. Lopera, del grupo político de Julián Bedoya, es reconocida por su paso en la Cámara de Representantes durante el periodo recién culminado y su apoyo a la Reforma a la Salud. No en vano es la felicitación por parte del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. "Felicito a María Eugenia Lopera, ojalá se respire en Colombia una nueva María Cano", dijo en su cuenta oficial de X.

A esta ingeniera se suma la sorpresa Liberal y, para muchos, un nombre inesperado entre otros candidatos tradicionales: Santiago Montoya, exalcalde de Sabaneta, quien llega al Senado tras conseguir poco más de 80.000 votos.

El Conservador: uno que perdió sillas

Uno de los partidos que, de acuerdo con el resultado de las votaciones, más fuerza perdió en el Senado con su representación antioqueña fue el Conservador, dado que pasó de tres sillas a una. En ella estará Daniel Restrepo, también considerado una de las sorpresas electorales de la contienda; hace parte de la camada del exsenador Carlos Andrés Trujillo. “Gracias a Dios y a cada uno de ustedes. ¡Este triunfo es de todos!. Más de 121.000 votos al Senado y cerca de 63.000 votos a la Cámara representan el cariño y la confianza para este equipo maravilloso que hoy se consolida como la mayor fuerza política del Partido Conservador en Antioquia y una de las más grandes de Colombia. Seguimos firmes, con humildad y compromiso, trabajando por un país más próspero y seguro”, precisó Restrepo en su cuenta de X.