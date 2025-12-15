A un militar lo robaron y lo torturaron en Medellín: le dieron 35 días de incapacidad

Según se ve en los videos de las cámaras de seguridad del barrio difundidos por Tele Medellín, se ve como los delincuentes lo golpean brutalmente, a pesar del estado de indefensión de la víctima. Incluso, tras robarle sus pertenencias, le quitaron la ropa y lo dejaron inconsciente.

El pasado primero de diciembre, cuando salía de un billar en el barrio Santo Domingo, comuna 1 de Medellín, al militar Andrés Felipe Pino lo robaron y le dieron una paliza que por poco le causa la muerte: Medicina Legal le dio 35 días de incapacidad para que se recupere de las heridas.

Según manifestó Pino, el ataque vino de un grupo de cinco personas que le robaron el celular, la billetera, dinero de sus billeteras virtuales y un valioso reloj.

El soldado tiene 26 años y hace un año presta servicio en el batallón Atanasio Girardot. El primero de diciembre, estaba en su día de descanso.

“Ellos me quitaban la ropa y me daban guarapazos. Me decían que les diera la contraseña y fue tanta la golpiza que pensaron que estaba muerto”, narró a los micrófonos del canal loca.

El hombre tiene heridas en la cabeza, el rostro y el cuerpo, y ya puso las respectivas denuncias en la Fiscalía.