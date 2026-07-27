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Soda Stereo vuelve a Medellín después de 31 años

El show integra a Gustavo Cerati mediante una proyección holográfica hiperrealista.

  • Zeta Bosio durante la presentación de la gira Gracias Totales en 2020 en Bogotá. Foto Colprensa.
    Zeta Bosio durante la presentación de la gira Gracias Totales en 2020 en Bogotá. Foto Colprensa.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Soda Stereo anunció su regreso a Medellín después de más de tres décadas. La agrupación argentina se presentará en la ciudad el sábado 12 de diciembre en La Macarena.

“La ciudad volverá a encontrarse con Soda Stereo 31 años después de su última visita, cuando la banda se presentó en el Estadio Atanasio Girardot en 1995. Ahora, una nueva generación tendrá la oportunidad de vivir en primera persona una experiencia que revive el legado de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti mediante una propuesta tecnológica y artística sin precedentes”, dice el comunicado de Páramo Presenta, organizadores del evento.

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Esta gira, denominado Soda Stereo ECOS, Comenzó el pasado 21 de marzo y desde entonces ha recorrido varias ciudades de Latinoamérica, agotando shows y sumando nuevas fechas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Lima y Bogotá, donde reunió más de 35.000 personas en tres funciones completamente agotadas en el Movistar Arena.

"ECOS no es un tributo ni un homenaje. Es un espectáculo en vivo concebido para volver a reunir a la banda sobre el escenario y transportar al público a uno de los capítulos más importantes de la historia del rock en español. La innovación, sello permanente de Soda Stereo, vuelve a ser el eje de una experiencia que desafía el paso del tiempo", dicen desde Páramo.

Formada en 1982 por Gustavo Cerati (cantante y guitarrista), Zeta Bosio (bajista) y Charly Alberti (baterista), Soda Stereo es considerada una de las bandas más populares e influyentes del rock en español, siendo el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y teniendo un papel protagónico en el desarrollo y la difusión del rock latinoamericano en las décadas de los años 80 y los 90.

Este año vuelve a reunirse, trayendo a Gustavo Cerati de vuelta al escenario con una propuesta tecnológica y artística sin precedentes que recreará al cantante.mediante una proyección holográfica hiperrealista.

Por asuntos personales y diferencias de criterio artístico entre sus integrantes, la banda se disolvió en 1997 y se despidió de su público con una gira denominada El último concierto. El último espectáculo tuvo lugar el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate.

La banda volvió a reunirse 10 años después, a mediados de 2007, para realizar una única gira continental llamada. Me verás volver, en la que reunió a más de un millón de seguidores, rompiendo varios récords de asistencia y número de conciertos. En 2019, tras 5 años del fallecimiento de Cerati, los demás miembros del grupo anunciaron una nueva gira llamada Gracias Totales.

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Las entradas estarán disponibles en venta general a partir del 31 de julio a través de TaquillaLive.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo será el concierto de Soda Stereo ECOS en Medellín?
El espectáculo Soda Stereo ECOS se realizará el sábado 12 de diciembre en La Macarena, en Medellín. Será el regreso de la banda a la ciudad después de más de tres décadas desde su última presentación.
¿Dónde y cuándo se podrán comprar las entradas para Soda Stereo ECOS en Medellín?
Las entradas estarán disponibles en venta general desde el 31 de julio a través de TaquillaLive. La noticia no menciona horarios de inicio de la venta ni etapas de prevención.
¿Quiénes participarán en el espectáculo Soda Stereo ECOS si Gustavo Cerati falleció?
El show contará con la participación de los fundadores originales, Zeta Bosio, Charly Alberti y Gustavo Cerati que será recreado mediante una proyección holográfica hiperrealista.
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