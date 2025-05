¿Incentivar el consumo o la trampa? Una nueva función de Spotify permitirá ver las cifras de reproducción de los pódcast

Con esta nueva métrica, Spotify pretende incentivar a los usuarios a explorar pódcast con los que no estén familiarizados, especialmente si ven que otros oyentes prefieren esos episodios.

“Spotify debería eliminar la visualización pública del número de oyentes y reproducciones. Es un catalizador para comparaciones poco saludables. Crea métricas engañosas como ‘oyentes mensuales’ e incentiva a la gente a hacer trampa para inflar la percepción de popularidad. Ocultar los números reduciría la presión de competir con métricas no auténticas y fomentaría un enfoque en la música en sí”, escribió el rapero en su cuenta de X.

La publicación de las cifras de reproducción es parte de la estrategia de Spotify para incentivar a los usuarios a explorar no solo los pódcast sino las canciones que no conoce, suponiendo que a más reproducciones el contenido será más atractivo para los usuarios.

Pero medir la calidad y el éxito a partir de las reproducciones ha generado también prácticas deshonestas, como las falsas reproducciones, que buscan inflar artificialmente las métricas no solo para crear una falsa impresión de popularidad, sino para obtener mayores ingresos en regalías.

Así, los números no resultan determinantes para medir que tan buenos pueden ser los pódcast o las canciones, sino la capacidad económica de sus creadores, su posibilidad de invertir en las llamadas granjas de clics, organizaciones creadas para generar métricas infladas. Y, por el contrario, contenidos que puedan ser relevantes e interesantes no serán populares si no logran grandes números. La estrategia, pues, puede resultar contraproducente.



