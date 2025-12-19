De los semáforos a las tarimas: Teo LB va por todo en 2026

Teo LB lleva 10 años dentro de la música, pero por fuera de los medios. Su carrera se ha construido en la calle y en las redes, con poca estrategia pero con mucha intuición. Empezó con un grupo de amigos, se hacían llamar La Banda, pero no cantaban, hacían de todo, hasta malabares en los semáforos, ahí se cruzó con alguien que le enseñó a rapear y a cantar, y empezó a improvisar y subir los videos a redes. Le puede interesar: ¿Qué le pasa a Keith Richards? Rolling Stones canceló su gira de estadios 2026 por su salud En agosto de 2015 publicó su primer video oficial en YouTube, Adiós y se fue viral. Dice que en dos meses acumuló más de 100.000 seguidores y lo empezaron a llamar para conciertos, entonces dejó de tatuar, que era su principal actividad en ese entonces, y se dedicó a la música, así sin más. Desde entonces ha lanzado más de 50 canciones, ha colaborado con artistas de todo tipo, entre los que se cuentan Isaac S.A, Cojo Crazy, Nanpa Básico, Alias Ramírez, El Tito, Afaz Natural, Kiño, Kei Linch, Reykon, Laberinto ELC, Radio MC y más. En septiembre lanzó La Banda, un disco con el que celebra y cierra este primer capítulo en la música, para abrir un nuevo, mucho más estratégico. Teo LB va por todo. EL COLOMBIANO habló con él.

¿Cómo se explica la acogida que tuvo su música desde el principio?

“La genuinidad. Todo el mundo le había cantado a la calle, pero la calle no es solo las drogas o las armas, entonces llegó alguien que le cantó a las motos, a la mamá, a otras cosas y la gente se identificó mucho, además porque yo seguía siendo una persona normal, entonces me mantenía con la misma gente, en los mismo sitios, siempre mantuve la cercanía con la gente. Mi sueño nunca fue ser cantante hasta que lo viví y ya trabajé para seguirlo construyendo”.

¿Cómo ha sido ese proceso de construir una carrera en la música?

“Lo de nosotros no tiene pauta, ni segmentación, ni estrategia, nosotros solo le apostamos a ser nosotros mismos y al que le gustó se enganchó. Incluso las colaboraciones han salido así, con Don Pini, con Tito, con las disqueras en México... yo no busqué nada de lo que pasó, todo nos encontró a nosotros. Por ejemplo con Nanpa nos encontramos en un evento en Pereira, que fue donde creció la mayor cantidad del nicho mío...”

¿Además de Pereira en qué otros lugares del país ha sido bien acogida su música?

“El nicho mío es muy del sur, de Manizales hasta Pasto. Aunque ya está regado por todo Colombia”.

¿Usted es más bien espontáneo para hacer la música?

“Yo voy por la vida siendo feliz, eso es lo que hago y esa es la clave de cómo llegué hasta donde llegué”.

¿Por qué sacó su primer disco después de 10 años en la música?

“Ese disco fue como un regalo, como decirle a mi yo de niño que ya cumplí sus sueños, que canté con todos los que admiraba y me apasionaban. Fue también una forma de darle las gracias a la música por haberme recibido y dejarme conocer todas estas personas que yo admiro y que ahora son mis amigos, por eso se llama La Banda, porque para mí la música se hace con amigos”.

Acaba de lanzar un tema con GERA MX y viene otro con Nanpa y Mañas ¿qué más viene?