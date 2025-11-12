En Toy Story 5, Woody y Buzz Lightyear competirán con las pantallas por la atención de los niños

Disney y Pixar presentaron el tráiler y el póster de la quinta entrega de Toy Story, el regreso de los juguetes, quienes ahora deben enfrentarse a la tecnología, a las pantallas.

En el tráiler, los fans conocen a un nuevo personaje, Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y de alta tecnología, con la voz en inglés de Greta Lee, y quien desafiará los roles de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando enfrenten una nueva amenaza a la hora de jugar.

Siga leyendo: Quinografía: la película que todo fan de Quino debería ver