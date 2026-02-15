Falcao sufrió su cuarta lesión con Millonarios , ¿llegará para el para el partido de Sudamericana contra Nacional?

La falta de ritmo le pasó factura. El delantero samario Radamel Falcao García llevaba más de seis meses sin competir a nivel profesional y, aunque en el segundo semestre del año pasado entrenó de manera personalizada para ponerse a tono físicamente, en el partido entre Millonarios y Llaneros, que se jugó el sábado, el atacante de 40 años salió en camilla y lesionado de la cancha del estadio El Campín.
Corría el tercer minuto de los seis que el juez central adicionó en la primera parte. Millonarios recuperó un balón y armó un contraataque. Falcao, que tenía la cinta de capitán del elenco capitalino, corrió a toda velocidad para procurar controlar la pelota y meterse en el área.