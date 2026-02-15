Falcao sufrió su cuarta lesión con Millonarios , ¿llegará para el para el partido de Sudamericana contra Nacional?

Corría el tercer minuto de los seis que el juez central adicionó en la primera parte. Millonarios recuperó un balón y armó un contraataque. Falcao, que tenía la cinta de capitán del elenco capitalino, corrió a toda velocidad para procurar controlar la pelota y meterse en el área.

La falta de ritmo le pasó factura. El delantero samario Radamel Falcao García llevaba más de seis meses sin competir a nivel profesional y, aunque en el segundo semestre del año pasado entrenó de manera personalizada para ponerse a tono físicamente, en el partido entre Millonarios y Llaneros, que se jugó el sábado, el atacante de 40 años salió en camilla y lesionado de la cancha del estadio El Campín.

Estaba a punto de llegar, pero no lo consiguió. El experimentado atacante sintió un “pinchazo” en el isquiotibial de la pierna derecha. Por eso detuvo su carrera y se llevó la mano a la parte posterior del músculo. Sabía que algo no estaba bien; de ahí la cara de preocupación. Ese fue el motivo por el que se tiró al suelo.

Los médicos del cuadro azul entraron a la cancha para atenderlo. Falcao fue retirado del escenario deportivo en camilla. Aún Millonarios no ha sacado un parte médico oficial, pero el entrenador del cuadro embajador, Fabián Bustos, manifestó en rueda de prensa que parecía que la molestia tenía algo de gravedad.

Esta es la cuarta lesión que sufre García en sus tres etapas en Millonarios. Cuando recién llegó, en 2024, tuvo un problema en el gemelo que lo sacó de las canchas. Después, cuando recuperaba su mejor nivel, se fracturó un dedo de la mano derecha y, en marzo de 2025, sufrió una lesión muscular de segundo grado en el recto femoral anterior derecho.

Aún se desconoce cuál será el tiempo estimado de recuperación para Falcao. Sin embargo, es posible que se pierda el partido de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, programado para el 4 de marzo.

Por brandon Martínez gonzález

