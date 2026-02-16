x

Ningún equipo antioqueño está entre los 8 de la Liga Betplay-2026; así va la tabla

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto comparten el liderato, mientras que Nacional, con tres partidos menos, es el mejor equipo paisa de la Liga.

  • Nacional perdió su invicto ante Cali, que se impuso 1-0. FOTO Cortesía orge Orozco
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Con partidos aún pendientes, Atlético Nacional y Águilas Doradas, se privaron de estar, al término de una nueva fecha de la Liga Betplay 1-2026, entre los ocho primeros equipos de la tabla de clasificación, que lideran Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto, cada uno con 14 puntos.

Entre tanto, el otro equipo antioqueño que está alejado de los puestos de honor es Independiente Medellín, que tras jugar los siete compromisos hasta ahora del torneo, se ubica 16° con solo 6 puntos luego de un triunfo, tres derrotas y tres empates, el último de ellos el pasado sábado en el Atanasio Girardot ante Deportivo Pereira (1-1).

Lea: Ni el debut de Chicho Arango pudo salvar a Nacional de la derrota en Cali

Nacional, que dirige Diego Arias, perdió el domingo su invicto de tres fechas ganando. Cayó 1-0 contra Deportivo Cali, en suelo vallecaucano, donde el portero local, el peruano Pedro Gallese, fue la gran figura gracias a sus destacadas atajadas.

El elenco verdolaga, con tres partidos pospuestos (ante Jaguares, Junior y Santa Fe) es noveno en el certamen con 9 unidades.

Águilas, por su parte, es 12°, con 8. Este elenco, que ya juega en suelo medellinense, tiene aplazado el juego contra Atlético Bucaramanga.

Así va la Liga Betplay 1-2026

Equipo Puntos PJ DG

1. Internacional de Bogotá 14 7 +1

2. Deportivo Pasto 14 7 +1

3. Deportes Tolima 12 7 +4

4. Atlético Bucaramanga 10 6 +6

5. América de Cali 10 5 +4

6. Deportivo Cali 10 7 +2

7. Once Caldas 10 7 +1

8. Fortaleza 10 7 -2

9. Atlético Nacional 9 4 +8

10. Junior de Barranquilla 9 5 +2

11. Llaneros 9 7 +1

12. Águilas Doradas 8 6 0

13. Millonarios 8 7 -1

14. Independiente Santa Fe 7 6 0

15. Jaguares de Córdoba 7 5 -4

16. Ind. Medellín 6 7 -2

17. Boyacá Chicó 4 7 -4

18. Deportivo Pereira 3 6 -4

19. Cúcuta Deportivo 2 6 -5

20 Alianza FC 2 5 -8

A continuación, la programación detallada de los partidos de la fecha 8 de la Liga

Fecha Hora Partido Estadio

Vie. 20 de feb. 6:20 p.m. Llaneros vs. Medellín Bello Horizonte

Vie. 20 de feb. 8:30 p.m. Pereira vs. Pasto Hernán Ramírez Villegas

Sáb. 21 de feb. 2:00 p.m. Once Caldas vs. Fortaleza Palogrande

Sáb. 21 de feb. 4:10 p.m. Bucaramanga vs. Cali Américo Montanini

Sáb. 21 de feb. 6:20 p.m. Atlético Nacional vs. Alianza FC Atanasio Girardot

Sáb. 21 de feb. 8:30 p.m. Internacional de Bogotá vs. Millonarios Por definir

Dom. 22 de feb. 4:00 p.m. Santa Fe vs. Junior El Campín

Dom. 22 de feb. 6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas La Independencia

Dom. 22 de feb. 8:30 p.m. América de Cali vs. Jaguares Pascual Guerrero

Lun. 23 de feb. 4:00 p.m. Cúcuta Deportivo vs. Tolima General Santander

Siga leyendo: Video: Las atajadas de Pedro Gallese para salvar su arco en el triunfo de Cali ante Atlético Nacional

Liga Betplay

