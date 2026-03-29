Fuerte accidente de la Fórmula 1 en Japón genera polémica sobre motores híbridos

El primer accidente de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, que implicó al joven piloto británico Oliver Bearman, provocó este domingo una polémica sobre los nuevos motores híbridos, que generaban ya división en el paddock.
Bearman, de 20 años, iba en carrera a toda velocidad, con su monoplaza Haas a más de 300 km/h en el circuito de Suzuka, mientras que el Alpine de Franco Colapinto circulaba 50 km/h menos rápido.
El británico evitó al argentino, pero terminó enviando su coche contra una barrera de seguridad. Bearman acabó con una contusión en una rodilla y su coche quedó muy dañado.
Puede leer: ¡Kimi Antonelli, histórico!: El piloto más joven en lograr una pole en Fórmula 1
Carlos Sainz Jr, el piloto español de Williams y representante de sus compañeros ante las instancias del automovilismo, protestó de manera inmediata: “Habíamos avisado de que este tipo de accidentes iban a llegar, un día u otro”.
“Por fortuna, había una vía de escape, pero imaginad un accidente así contra un muro en Bakú, Singapur o Las Vegas”, apuntó, aludiendo a circuitos acondicionados expresamente para Grandes Premios en plena ciudad, como ocurre también con Mónaco.