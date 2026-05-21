Hubo justicia: Alec Sagaert se impuso en un sprint largo y ganó la etapa 12 del Giro de Italia

Pocas veces hay justicia en el ciclismo. Por lo general, en una etapa que termina al sprint, con sus velocidades endemoniadas, el ciclista que rompe el pelotón uno o dos kilómetros antes de la meta no gana; sino que los equipos, con sus trenes de lanzamiento, logran posicionar a su velocista y se impone.
Pero este jueves, en la etapa 12 del Giro de Italia, el joven belga Alec Segaert, del Bahrain Victorious, se impuso después de hacer una salida potente cuando faltaba kilómetro y medio para la meta ubicada en Novi Ligure, ciudad italiana que no albergaba un final de fracción del Giro desde 2019.