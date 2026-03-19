La antioqueña Alejandra Lara volvió a las jaulas con una victoria tras superar una grave lesión

La peleadora antioqueña Alejandra Lara firmó un regreso contundente a las artes marciales mixtas al imponerse por nocaut a la brasileña Helena Simas en el tercer asalto, durante el evento Empire 14. Más que una victoria, el triunfo representa la confirmación de su resiliencia tras uno de los momentos más difíciles de su carrera.
A sus 30 años, Lara demostró que sigue vigente y con ambición intacta. Su regreso no era sencillo: venía de superar una grave lesión sufrida el año pasado en Suecia, cuando su sueño de conquistar el cinturón de Superior Challenge se vio abruptamente interrumpido.