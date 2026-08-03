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Gimnastas colombianos se lucen en Centroamericanos: hicieron marca que solo han alcanzado japoneses y chinos

La nueva camada de gimnastas liderados por Ángel Barajas, campeona por equipos en los Centroamericanos, busca más oros.

  • Estos son los gimnastas colombianos que ganaron oro en Centroamericanos. Yan Dairo Zabala, Thomas Mejía, Camilo Vera, Jorman Andrés Álvarez y Ángel Barajas. FOTO CORTESÍA COC
    Estos son los gimnastas colombianos que ganaron oro en Centroamericanos. Yan Dairo Zabala, Thomas Mejía, Camilo Vera, Jorman Andrés Álvarez y Ángel Barajas. FOTO CORTESÍA COC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 57 minutos
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Mientras que su mentor, Jairo Ruiz, sigue en Cúcuta recuperándose de la operación de corazón a la cual se sometió en junio pasado, sus pupilos continúan en Santo Domingo dejando a Colombia en lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos.

El equipo que integran los cucuteños Ángel Barajas, Yan Dairo Zabala, Camilo Vera y Jorman Andrés Álvarez, junto al antioqueño Thomas Mejía, ganó la medalla de oro en la prueba por equipos, algo que Ruiz resaltó no solo por el metal dorado, sino por los puntajes alcanzados.

“Hay algo que muy pocos saben y es que el puntaje de 42.400 que Colombia obtuvo en paralelas es un registro que logran deportistas de Japón o China; de ahí la importancia de lo hecho por ellos”, comentó el técnico cucuteño.

También le puede interesar: Tomás Mejía, el antioqueño que sigue los pasos de Ángel Barajas, viaja a Filipinas para el Mundial Juvenil

Ruiz saca pecho también porque está convencido de que la Selección, orientada en Santo Domingo por Jossimar Calvo y Leonardo González, obtendrá más medallas, pues como mínimo aspiran a que dos o más deportistas avancen a las finales de los diferentes aparatos en individual.

“Yan es especialista en paralelas y barra; Jorman, en paralelas y anillas, mientras que Ángel y Camilo seguro estarán en el podio de barra fija. La verdad es que, por aparatos, es claro que tendremos dos o más gimnastas, porque somos muy fuertes”, expresó Ruiz.

La cuota de Antioquia

Thomas, por su parte, viene de ser campeón en All Around en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025 y, según mencionó el entrenador Leonardo González, es un deportista muy técnico, gran competidor, que tiene mucha fuerza y que ha hecho un buen trabajo de base, algo que le permite tener buenos registros en todos los aparatos.

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Estos chicos, que compiten en Santo Domingo, arrancaron sus procesos desde muy pequeños, entre los 5 y 6 años, y ahora, con 18 y 19 años, se están destacando a nivel internacional impulsados por los procesos de formación en Cúcuta y Medellín, ciudades que tienen a los mejores del país.

Vea además: No para de ganar: Ángel Barajas fue campeón mundial en barras paralelas y se quedó con el bronces en fija en Croacia

Jossimar Calvo, por su parte, sostuvo que “el balance del primer día de competencia es positivo, ya que Colombia atraviesa un gran momento a nivel colectivo e individual y en estos Juegos tenemos mucha expectativa de hacer un gran trabajo”.

Calvo también enfatizó que “el equipo tiene mucha energía, pasión y ganas; aunque cometimos errores que hacen parte del proceso, logramos la medalla de oro. Por eso estamos muy contentos por el resultado, la entrega y la constancia de este grupo tan joven”.

Barajas aporta experiencia

Ángel Barajas, el medallista olímpico, también resaltó el trabajo colectivo: “Nos mentalizamos en lograr el objetivo y, gracias a Dios, alcanzamos lo que queríamos, que era el oro. Estamos adaptados a los aparatos y esperamos seguir dando alegrías a los colombianos”.

Por ahora, Ruiz seguirá con su recuperación en Cúcuta a la espera de recibir nuevas noticias de medallas y confiado en que este grupo de deportistas le dará muchas alegrías al país, no solo ahora en Centroamericanos, sino en los Juegos Odesur, en septiembre próximo, en Santa Fe, Argentina.

Este martes los gimnastas saldrán a competir en la final del concurso completo individual. Posteriormente, el miércoles y jueves se llevarán a cabo las finales por aparatos, donde Colombia espera escuchar varias veces el Himno Nacional durante la premiación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes integran la Selección Colombia de Gimnasia Artística Masculina en Santo Domingo?
El equipo nacional está compuesto por los deportistas cucuteños Ángel Barajas, Yan Dairo Zabala, Camilo Vera y Jorman Andrés Álvarez, junto con el antioqueño Thomas Mejía. En competencia están acompañados por los entrenadores Jossimar Calvo y Leonardo González.
¿Por qué fue destacada la puntuación de Colombia en las barras paralelas?
La Selección Colombia alcanzó un puntaje de 42.400 en la prueba de barras paralelas, un registro de alto nivel internacional que, según el entrenador Jairo Ruiz, solo suelen lograr potencias mundiales de la disciplina como Japón o China.
¿Por qué el entrenador Jairo Ruiz no está dirigiendo al equipo en Santo Domingo?
Jairo Ruiz se encuentra en Cúcuta en proceso de recuperación tras someterse a una operación de corazón en junio pasado. Por esta razón, la dirección técnica en Santo Domingo fue asumida temporalmente por Jossimar Calvo y Leonardo González.
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