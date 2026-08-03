Gimnastas colombianos se lucen en Centroamericanos: hicieron marca que solo han alcanzado japoneses y chinos

Mientras que su mentor, Jairo Ruiz, sigue en Cúcuta recuperándose de la operación de corazón a la cual se sometió en junio pasado, sus pupilos continúan en Santo Domingo dejando a Colombia en lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos.

El equipo que integran los cucuteños Ángel Barajas, Yan Dairo Zabala, Camilo Vera y Jorman Andrés Álvarez, junto al antioqueño Thomas Mejía, ganó la medalla de oro en la prueba por equipos, algo que Ruiz resaltó no solo por el metal dorado, sino por los puntajes alcanzados.

“Hay algo que muy pocos saben y es que el puntaje de 42.400 que Colombia obtuvo en paralelas es un registro que logran deportistas de Japón o China; de ahí la importancia de lo hecho por ellos”, comentó el técnico cucuteño.

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Ruiz saca pecho también porque está convencido de que la Selección, orientada en Santo Domingo por Jossimar Calvo y Leonardo González, obtendrá más medallas, pues como mínimo aspiran a que dos o más deportistas avancen a las finales de los diferentes aparatos en individual.

“Yan es especialista en paralelas y barra; Jorman, en paralelas y anillas, mientras que Ángel y Camilo seguro estarán en el podio de barra fija. La verdad es que, por aparatos, es claro que tendremos dos o más gimnastas, porque somos muy fuertes”, expresó Ruiz.