Prográmese, así se jugarán los duelos de playoffs de la NBA: Cleveland ya se impuso a Toronto este sábado

Los Cleveland Cavaliers se impusieron con autoridad a los Toronto Raptors por 126-113 en el primer partido de los playoffs de la temporada 2026 de la NBA.

Liderados por Donovan Mitchell (32 puntos), los Cavs también se beneficiaron de la experiencia de James Harden, quien logró un doble-doble (22 puntos, 10 asistencias).

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Max Strus sumó 24 puntos saliendo de la banca para llevar a Cleveland a la victoria frente a unos Raptors poco inspirados.

El segundo encuentro de esta serie, que se disputa al mejor de siete partidos, tendrá lugar este lunes, también en Cleveland.