x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Prográmese, así se jugarán los duelos de playoffs de la NBA: Cleveland ya se impuso a Toronto este sábado

Ocho equipos de cada conferencia llegan a la primera ronda y se enfrentan en una serie al mejor de siete para avanzar.

  • James Harden de Cleveland Cavaliers en acción, marcó 22 puntos en el duelo ante Toronto Raptors. FOTO GETTY
    James Harden de Cleveland Cavaliers en acción, marcó 22 puntos en el duelo ante Toronto Raptors. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Los Cleveland Cavaliers se impusieron con autoridad a los Toronto Raptors por 126-113 en el primer partido de los playoffs de la temporada 2026 de la NBA.

Liderados por Donovan Mitchell (32 puntos), los Cavs también se beneficiaron de la experiencia de James Harden, quien logró un doble-doble (22 puntos, 10 asistencias).

También le puede interesar: Paisas se estrena en Medellín ante Toros del Valle con tres “gigantes” que llegaron desde Estados Unidos

Max Strus sumó 24 puntos saliendo de la banca para llevar a Cleveland a la victoria frente a unos Raptors poco inspirados.

El segundo encuentro de esta serie, que se disputa al mejor de siete partidos, tendrá lugar este lunes, también en Cleveland.

La jornada de la NBA continúa este sábado con los Denver Nuggets del tres veces Jugador Más Valioso (MVP) Nikola Jokić, que reciben a los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards y Rudy Gobert.

A continuación, los New York Knicks se enfrentarán a los Atlanta Hawks, a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia, en una reedición de la primera ronda de los playoffs de 2021, en la que Trae Young llevó a los Hawks a la victoria.

Lea también: Paisas ascendió a seis antioqueños al equipo que disputa la Liga Profesional de baloncesto

Por último, Los Angeles Lakers de LeBron James recibirán a los Houston Rockets de Kevin Durant, a las 7:30 de la noche, hora de Colombia, este sábado.

Programación de los playoffs de la NBA

Sábado

Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

New York Knicks vs. Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets

Domingo

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns

Detroit Pistons vs. Orlando Magic

San Antonio Spurs vs. Portland Trail Blazers

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos