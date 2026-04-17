Paisas se estrena en Medellín ante Toros del Valle con tres “gigantes” que llegaron desde Estados Unidos

El gran clásico de la jornada de la Liga Profesional de Baloncesto se disputará en el coliseo Iván de Bedout: Paisas recibe a Toros del Valle este fin de semana. Serán dos duelos directos entre el líder y el segundo de la tabla de posiciones del torneo.
Los locales, dirigidos por Ricardo Pinzón, tienen un registro de tres victorias y una derrota en la Liga. Su más reciente juego fue como visitantes ante Sabios, el cual perdieron 80-71, cortando una racha de 15 victorias consecutivas que traían desde el semestre pasado, cuando alcanzaron el bicampeonato.
Ahora, en casa, los antioqueños —cuentan con seis jugadores nacidos en la región reforzados por tres extranjeros: Daivon Bailey, Mike Miles y Marcus Weathers— esperan volver a la victoria respaldados por su afición para ascender al primer lugar. Al frente tendrán a los Toros del Valle, que llegan invictos con cuatro victorias para sumar 8 puntos, seguidos por Paisas con 7 unidades.
Hay que recordar que los dos primeros pasarán directamente a la semifinal, mientras que los equipos ubicados entre el puesto 3 y 6 disputarán un play-off para definir a los otros dos clasificados. Paisas viene de ser bicampeón y el reto es sumar la tercera corona consecutiva.