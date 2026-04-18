Más de 3 millones de votos en blanco y nulos lideran elecciones en Perú; superan a candidatos

En las elecciones presidenciales de Perú, los votos blancos y nulos se han convertido en uno de los fenómenos más llamativos del proceso electoral, al superar los tres millones de sufragios y ubicarse por encima de lo obtenido individualmente por cualquier candidato en contienda, según el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 93,34% de las actas procesadas.
De acuerdo con los datos preliminares, los votos blancos y nulos alcanzan los 3.142.121, lo que representa el 16,63% del total de sufragios emitidos. Esta cifra supera a la registrada por la candidata derechista Keiko Fujimori, quien encabeza el conteo individual con 2.685.995 votos, equivalentes al 14,22% del total general.
El desglose del resultado muestra que los votos blancos suman 2.197.516, es decir, el 11,63% del total emitido, mientras que los votos nulos ascienden a 944.605, cerca del 5%. En conjunto, esta tendencia refleja un alto nivel de fragmentación del electorado en una contienda marcada por la presencia de 35 candidaturas presidenciales.