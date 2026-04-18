DIM se juega la vida en Valledupar, perder es decir adiós en la Liga Betplay

El DIM está contra las cuerdas. No ha tenido su mejor nivel en lo que va del primer semestre del año. El cuadro antioqueño pasó de ser el que mejor juego mostró en el segundo semestre del 2025, a estar en riesgo de quedarse sin chances para entrar a cuadrangulares en el torneo Apertura 2026. Además, no han tenido un inicio alentador en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Poderoso comparte zona con Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata y Cusco de Perú. Ante los brasileños, vigentes campeones, perdió 4-1 el jueves en su visita al estadio Maracaná de Río. Lea además: Tras la derrota en Brasil, el técnico del DIM admitió errores y la jerarquía de Flamengo El DIM de Alejandro Restrepo, que se caracterizó en su mejor momento por tener un ataque incisivo, llegó ocho veces a la portería del rival, pero solo una terminó en gol. Lo marcó el antioqueño Yony González, uno de los refuerzos que llegó para este torneo, pero que no ha logrado sumar los minutos esperados por una lesión. Contra los argentinos empataron a un tanto en el Atanasio el 8 de abril. Esa fue la octava igualdad que consiguió Medellín en lo que va del año. De los 21 partidos que ha disputado el Equipo del Pueblo en todos los torneos en 2026, priman los empates.

¿Qué viene para el DIM en Liga?

En el rentado local, por ejemplo, el DIM ocupa el puesto 14 con 17 puntos. De ellos, cinco los consiguió gracias a la misma cantidad de igualdades (Tolima, Millonarios, Pereira, Llaneros, Once Caldas), mientras que los doce restantes los sumó como consecuencia de las victorias frente a Cúcuta (1-3), Jaguares (1-2), Junior (2-0) y América (2-1). El elenco rojo, entre tanto, ha perdido seis encuentros en el Apertura. El primero fue contra Pasto (1-0) en la jornada donde inició su camino en el torneo, mientras que el último fue en el clásico paisa frente a Atlético Nacional el fin de semana pasado (3-4). En medio, los paisas cayeron contra Deportivo Cali (3-1), Inter de Bogotá (1-2), Bucaramanga (1-2) e Independiente Santa Fe (2-1). Jugando de visitante, el Poderoso solo suma dos victorias en Liga (una la consiguió en Cúcuta, mientras que la otra la sacó en Montería, frente a Jaguares). Lea también: La Policía tiene que vigilar la seguridad en los estadios de Colombia: Consejo de Estado Este domingo, contra Alianza en Valledupar, el Medellín necesita aumentar su efectividad siendo visitante en Liga. En el encuentro, programado para las 4:10 p.m., en el estadio Armando Maestre, buscará un triunfo que lo mantenga con opciones matemáticas de pelear por la octava casilla de la Liga y meterse en los playoffs. El DIM tiene aún la opción de sumar 29 puntos en el Apertura. El dirigido por Alejandro Restrepo es uno de los cuatro equipos (junto a Chicó, América y Fortaleza) que tienen un partido pendiente. Por eso, la posibilidad de sumar 12 unidades más a las que ya consiguieron hasta el momento. Los antioqueños podrían llegar a 29 unidades, puntaje con el que América de Cali clasificó octavo en los cuadrangulares del Clausura 2026. Sin embargo, el Medellín no tiene margen de error. En caso de no sumar de a tres en su visita a Valledupar, quedarán eliminado.

El Poderoso necesita enchufado a su goleador

El talón de Aquiles del Medellín en esta campaña ha sido que futbolistas clave se han lesionado, lo que no le ha permitido encontrar ritmo de competencia. Le ha pasado a Daniel Cataño, que en los encuentros que ha estado bien demostró que es importante para el funcionamiento de la idea de juego de Restrepo. También le ocurrió al delantero argentino Francisco Fydriszewski, quien es el gran referente en ataque del equipo. El “Polaco” fue el goleador del Medellín en el Clausura del 2026. En ese campeonato donde los rojos mostraron un gran nivel deportivo, marcó 12 dianas y se quedó con la bota de oro de la Liga. Por eso había expectativa sobre lo que pudiera hacer en el inicio de este año. No obstante, entre las lesiones y el bajón de rendimiento de la mayor parte del plantel, no ha tenido una buena campaña. En el rentado local, por ejemplo, no ha marcado un solo gol en los 11 encuentros que ha disputado. Le puede interesar: Sin gol, sin defensa y sin victorias: el porqué del oscuro arranque colombiano en la Libertadores En los duelos que ha tenido presencia, “Fydri” ha dado un par de asistencias que ayudaron a que DIM conserve un chance de pelear en la Liga. Entre tanto, en la Copa Libertadores, donde ha disputado seis encuentros, el atacante argentino de 33 años tiene un registro de dos goles y tres asistencias. El nivel que ha mostrado en “La Gloria Eterna” es el que se necesita que tenga en los juegos que le restan al Medellín en el Apertura. Después de su visita a Alianza, al elenco antioqueño disputará duelos frente a Boyacá Chicó (22 de abril, 6:20 p.m.); Fortaleza de Bogotá (25 de abril, 8:30 p.m., en el Atanasio Girardot) y Águilas Doradas (2 de mayo, 3:00 pm.).

El reto internacional