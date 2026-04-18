DIM se juega la vida en Valledupar, perder es decir adiós en la Liga Betplay

El DIM está contra las cuerdas. No ha tenido su mejor nivel en lo que va del primer semestre del año. El cuadro antioqueño pasó de ser el que mejor juego mostró en el segundo semestre del 2025, a estar en riesgo de quedarse sin chances para entrar a cuadrangulares en el torneo Apertura 2026.
Además, no han tenido un inicio alentador en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Poderoso comparte zona con Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata y Cusco de Perú. Ante los brasileños, vigentes campeones, perdió 4-1 el jueves en su visita al estadio Maracaná de Río.
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El DIM de Alejandro Restrepo, que se caracterizó en su mejor momento por tener un ataque incisivo, llegó ocho veces a la portería del rival, pero solo una terminó en gol. Lo marcó el antioqueño Yony González, uno de los refuerzos que llegó para este torneo, pero que no ha logrado sumar los minutos esperados por una lesión.
Contra los argentinos empataron a un tanto en el Atanasio el 8 de abril. Esa fue la octava igualdad que consiguió Medellín en lo que va del año. De los 21 partidos que ha disputado el Equipo del Pueblo en todos los torneos en 2026, priman los empates.