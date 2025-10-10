x

La tercera fue la vencida: Asunción de Paraguay será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Asunción logró lo que buscó por años: será sede de los Juegos Panamericanos 2031, tras vencer a Brasil. Un triunfo histórico que pone a Paraguay en el mapa deportivo.

  • El presidente de la Organización Panamericana de los Deportes, el chileno Neven Ilic (al centro de la foto), sostiene el sobre que anunció la ciudad ganadora para acoger los Juegos. Foto: Tomada del x de @PanamSports
    El presidente de la Organización Panamericana de los Deportes, el chileno Neven Ilic (al centro de la foto), sostiene el sobre que anunció la ciudad ganadora para acoger los Juegos. Foto: Tomada del x de @PanamSports
Agencia AFP
10 de octubre de 2025
Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, el mayor evento multideportivo del continente, tras superar la candidatura conjunta de las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói. Los comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay durante una asamblea extraordinaria de Panam Sports, encargada de organizar las justas, celebrada este viernes en Santiago de Chile.

La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos Panamericanos de 2027, los próximos a celebrarse, pero perdió por un puñado de votos ante Lima. Asunción esta vez se midió con la dupla de ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói, a la que venció por 28 votos contra 24.

“Paraguay resurge y muestra su grandeza al mundo”, celebró en sus redes sociales el presidente paraguayo, Santiago Peña, tras la elección de su ciudad. “Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental poniendo al país en el centro del deporte mundial”, agregó.

En la elección participaron 40 Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales 12 tenían un voto extra por haber sido sedes previamente. El comité de Dominica no llegó a la cita, por lo que el total de votos fue de 52.

Los representantes de cada candidatura tuvieron 40 minutos para exponer sus propuestas ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports. Asunción anunció un presupuesto operativo de casi 390 millones de dólares, mientras que Rio-Niterói ofreció 667 millones de dólares.

¿Por qué eligieron a la capital de Paraguay?

La edición XXI de los Juegos Panamericanos tendrá lugar un año antes de que Los Ángeles celebre los Juegos Olímpicos, una de las máximas citas del deporte global.

“Queremos romper con el paradigma y mostrar que países pequeños en tamaño pueden organizar eventos de gran magnitud, con excelencia, planificación y visión”, dijo en su presentación el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez López, quien lloró de emoción tras la victoria.

Entre las propuestas de los vencedores están la de construir una villa panamericana, un estadio de atletismo y una nueva arena en el Parque Olímpico de Asunción. El comité paraguayo destacó la experiencia de haber sido sede de los Juegos Panamericanos Junior de agosto pasado, así como el hecho de que en esa ciudad se va a jugar uno de los partidos inaugurales del Mundial de fútbol de 2030.

La capital paraguaya ya había competido en una elección extraordinaria y de urgencia en 2024 luego de que la ciudad colombiana de Barranquilla, que iba a acoger los Juegos Panamericanos de 2027, perdiera la sede por incumplimiento en los pagos.

Lima y Asunción surgieron como candidatas. Finalmente, la capital peruana fue elegida apenas cinco años después de haber organizado las justas en 2019. “Fue una disputa muy cerrada”, dijo el presidente del Comité Olímpico Brasileño, Marco Antônio La Porta. “Paraguay tenía sus fortalezas. Ello han estado mucho tiempo trabajando en esta campaña (por ser sede). Perdieron con Lima la edición anterior y siguieron trabajando”, agregó.

“Espero que sean grandes juegos para los atletas que van a estar allá en Asunción”, comentó a su vez a la prensa la laureada gimnasta Rebeca Andrade, que era embajadora de la candidatura de Rio y Niterói junto al exnadador Thiago Pereira.

Los más recientes Juegos Panamericanos se celebraron en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023. Participaron 6.900 deportistas que pugnaron en 40 deportes y 59 disciplinas. Estados Unidos se ha impuesto en la tabla de medallería en 17 de las 19 ediciones disputadas hasta el momento.

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué Asunción ganó la sede frente a Brasil?
Panam Sports eligió a Asunción por su propuesta sólida, experiencia reciente y menor costo operativo.
¿Qué infraestructura se construirá en Paraguay para los juegos?
Una villa panamericana, estadio de atletismo y arenas en el Parque Olímpico.
¿Cuántas veces Asunción intentó ser sede antes de 2031?
Esta fue su tercera postulación, tras perder en 2019 y 2027.

