La tercera fue la vencida: Asunción de Paraguay será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, el mayor evento multideportivo del continente, tras superar la candidatura conjunta de las ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói. Los comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay durante una asamblea extraordinaria de Panam Sports, encargada de organizar las justas, celebrada este viernes en Santiago de Chile.
La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos Panamericanos de 2027, los próximos a celebrarse, pero perdió por un puñado de votos ante Lima. Asunción esta vez se midió con la dupla de ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói, a la que venció por 28 votos contra 24.
