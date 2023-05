“Fue una prueba muy dura, pero me sentí fuerte; gracias a Dios desde el principio del año hemos estado preparando esta competencia y recibir la bandera y ganar es un orgullo grande. Me siento feliz y le agradezco a mi entrenador por animarme siempre y por ayudarme a llegar hasta acá”, dijo Melany, una de las medallistas de oro.

Clásico de colombianos en la Premier League

Uno de los partidos más atractivos para los colombianos será el que disputen Liverpool de Luis Díaz ante Aston Villa de Jhon Jáder Durán, hoy a las 9:00 a.m. (Espn y Star+). También jugará el Tottenham de Dávinson Sánchez ante el Brentford, a las 6:30 a.m., mientras que el Everton de Yerry Mina visita al Wolverhampton a las 9:00 a.m.

En Italia, el Atalanta de Luis Muriel y Duván Zapata (se lesionó) se medirá a las 11:00 a.m. ante Hellas Verona. El domingo, el Rayo Vallecano, sin Falcao, recibe a Espanyol desde las 7:00 a.m. En Inglaterra, Manchester City ante el Chelsea (10:00 a.m.). Ayer, Real Madrid femenino empató 1-1 con Real Sociedad. Linda Caicedo no actuó, su equipo la reservó para el duelo por la Copa de la Reina (miércoles).