Clásico para recuperar el color y la fe del hincha

Que el de Antioquia sea el clásico que más veces se ha disputado en el fútbol colombiano habla de la calidad a la que ambos equipos han elevado la rivalidad en los últimos años.

Finales, semifinales, duelos en instancias decisivas, disputas por el liderato y protagonismo de primer orden en la Liga, no en vano suman 15 finales entre ambos por torneos cortos. En fin, la afición antioqueña se acostumbró a disfrutar de sus equipos y de la rivalidad entre ambos de una forma muy diferente a la que ofrece la actualidad de Nacional y Medellín.

Octavio Zambrano, a pesar de no estar a tope en el potencial que pueden ofrecer ambas escuadras, valora el componente mental tanto de su equipo como el del rival y asegura que en este partido jugará un papel determinante.

“Esa laboriosidad y capacidad para creer en el proyecto; esa disposición para buscar nuevas soluciones es fundamental tanto para el trabajo de la semana como para estos juegos, en los que ocurren muchos escenarios”, detalla.

El técnico verde, Paulo Autuori, se refiere al presente del Medellín con respeto. Es más, a través del difícil desarrollo que tuvo el cuadro rojo al comienzo de este semestre, el estratega brasileño, asegura, les ha ilustrado a sus jugadores la dinámica que quieren que tomen conforme avanza el campeonato.

“Medellín tuvo un gran semestre el año pasado, tiene jugadores con jerarquía y hay que respetarlo. Su presente se debe a que el fútbol no es constante. Por eso yo le digo a los jugadores que hay que estar, no llegar. En el momento de la definición de la competencia queremos estar en buenas condiciones”, estima. Los planes de ambos con sus conjuntos serán mucho más factibles si se llevan el triunfo del clásico 299 (121 triunfos verdes, 93 empates y 84 victorias rojas), no solo en lo numérico sino en lo emocional.

Independiente del vencedor y la situación actual, los protagonistas coinciden en su obligación de estar a la altura del historial que los precede. 2.7 goles por juego en los últimos 10 clásicos, y el promedio de asistencia más alto entre los derbis tradicionales del país, son razones que no admiten menos que la referencia de partidazo.

Pasaron 28 clasicos para que verdolagas y rojos se enfrentarán estando fuera de los ocho. En este momento, Nacional marcha 12° con 10 puntos (2 victorias, una derrota y 4 empates); el elenco poderoso es 15° con 9 unidades (2-3-3).