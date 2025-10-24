x

El ring más temido llega a Medellín: este sábado, ocho peleas sin guantes; dónde y cómo verlas

Una velada internacional que promete golpes, emoción y pura adrenalina con los mejores peleadores de Colombia, México, Ecuador y Venezuela.

  • En la imagen aparece Alejandro Munera, uno de los mejores exponentes del país de este deporte. FOTO CORTESÍA BSG
John Eric Gómez
Deportes

24 de octubre de 2025
Confirmando una vez más su condición como la capital de las artes marciales mixtas en Colombia, Medellín vivirá este sábado una noche cargada de adrenalina, fuerza y espectáculo con la segunda edición del evento “Boxeo Sin Guantes 2”, organizado por la compañía BSG (Boxeo Sin Guantes).

El escenario elegido será The Church (Carrera 50 #36-51), un espacio que promete vibrar con la intensidad de una disciplina que sigue ganando terreno en todo el mundo: el boxeo de nudillos, una modalidad que rescata la esencia más pura y cruda del combate cuerpo a cuerpo.

El evento reunirá a peleadores de México, Ecuador, Venezuela y Colombia, quienes protagonizarán ocho combates internacionales de alto nivel. La velada tendrá como plato fuerte el enfrentamiento estelar entre el antioqueño Alejandro “Savage” Múnera y el mexicano Roberto “Sinko” Uvando, considerados los mejores exponentes de este deporte en sus respectivos países. Ambos prometen una batalla intensa, técnica y emocional, digna de los grandes escenarios.

Antes del combate principal, los asistentes disfrutarán de siete peleas preliminares, donde destacan nombres como Juan David “El Indio” Acosta, Sneyder Hurtado, Víctor Álvarez y Hans Pérez, representantes del talento nacional que buscan dejar en alto el nombre de Colombia en esta creciente disciplina.

El evento iniciará a las 8:00 de la noche, y las entradas ya están disponibles a través del WhatsApp 310 814 1824. Una cita imperdible para los amantes de los deportes de combate y para quienes quieren ser testigos del auge del boxeo sin guantes en Sudamérica, con Medellín como su gran escenario.

