¡Colombia tiene una nueva campeona mundial en BMX! Camila de La Hoz se coronó en Australia

La bandera de Colombia se volvió a ondear en lo más alto de una competición de BMX femenino, y esta vez, no fue la mítica Mariana Pajón quien consiguió el triunfo. Se trata de Camila de La Hoz, una chica de 12 años oriunda de Norte de Santander, quien se impuso en la categoría Challenger del Mundial de BMX en Brisbane, Australia. La cafetera dominó la carrera de principio a fin, partiendo como primera y manteniendo con tesón la posición hasta el final del circuito. Camila lleva un largo proceso, donde se ha posicionado como la joya a futuro del bicicross femenino colombiano. De la Hoz estuvo acompañada por su madre, quien no pudo aguantar la emoción mientras rezaba plegarias para que la chica obtuviera la victoria.

Hace unos días, Camila quedó a las puertas de las glorias tras obtener el subcampeonato de la categoría crucero, en la cual competía por primera vez. Apenas tocó la BMX Racing sub-12, la nortesantandereana sabía que era su momento y lo aprovechó como nunca, consiguiendo el título para el país y demostrando la fortaleza de las mujeres en esta disciplina. El podio de la competición lo completaron Micah Wallace de Nueva Zelanda y Mia Reyna Falconi de los Estados Unidos. La criolla mejoró su posición del Mundial 2025 cuando fue tercera en Dinamarca. Camila, más conocida como “Camiflow”, promete dejar muchos títulos en el BMX del país. Le puede interesar: El antioqueño Diego Arboleda se coronó campeón de la Copa Mundo de BMX en Francia

Resultados de Colombia en el Mundial de BMX: Antioquia por lo alto

El BMX paisa celebró los logros de sus representantes en tierras australianas. En la primera jornada de pruebas Challenger, el bicicrosista antioqueño de 8 años de edad, Martín Vásquez, fue subcampeón de la categoría varones de su edad. Vásquez llegó a la competición tras coronarse en el panamericano. Su lugar en el podio confirma que es toda una promesa del deporte colombiano.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por otro lado, en la rama femenina, Antonia Ramírez terminó cuarta en las damas de 9 años, mientras que Matías Rubiano ocupó el sexto puesto en la categoría de varones de 10 años. Fue el debut de ambos en un campeonato mundial. Lea también: Tadej Pogacar ganó con autoridad en la etapa 19 que terminó en el mítico Alpe d’Huez