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Video | Jhon Durán marcó su primer gol con el Benfica cuatro días después de ser presentado; véalo aquí

Jhon Jader Durán anotó en la goleada de Benfica 5-1 en un amistoso de pretemporada contra Belenenses. El colombiano ingresó en el segundo tiempo, anotó y asistió.

  • Jhon Jader Durán marcó su primer gol con Benfica en un amistoso. FOTO: @vaibenfica1904
    Jhon Jader Durán marcó su primer gol con Benfica en un amistoso. FOTO: @vaibenfica1904
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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La semana del 20 al 24 de julio es sin duda la mejor de Jhon Jader Durán, al menos en el último año. El delantero antioqueño de 22 años llegó al Benfica de Portugal cuando muchos ponían en tela de juicio su futuro, sin embargo, uno de los clubes más importantes del país luso se fijó en él y cuatro días después de su llegada ya anotó el primer gol.

Temas como la indisciplina, manejo de ego y quizá buena salud pueden dificultar su estadía en tierras portuguesas. Pero en cuanto a talento futbolístico se trata, Durán tiene todo para demostrar su capacidad goleadora con las águilas. Incluso la comunicación es una aliada para el jugador colombiano, ya que tan solo bajarse del avión atendió a los medios con un perfecto portugués.

Puede leer: Jhon Jáder Durán fue presentado en el Benfica, ¿última oportunidad en Europa?

Este viernes 24 de julio, el Benfica jugó un partido amistoso contra el Belenenses en el Estadio da Luz de Lisboa. Un día antes, los rojos lisboetas disputaron el duelo ante el St. Gallen de Suiza por la segunda ronda de clasificación de la Europa League, donde cayeron 1-2. ¿Por qué se jugó este amistoso? La respuesta es simple: para darle rodaje a los que no pudieron viajar a Suiza, por ejemplo, Jhon Jader porque no alcanzó a ser inscrito, o Gianlucca Prestianni al estar sancionado en torneos UEFA.

Para el segundo tiempo del amistoso ante Belenenses, el DT Marco Silva mandó a la cancha a Durán, quien fue recibido con aplausos por la parcialidad que estaba en el Da Luz. Al minuto 54, el antioqueño definió como buen goleador un pase de la muerte a pocos metros del arco. Esa fue su carta de presentación con los hinchas lusitanos, aunque después mejoraría esa primera impresión al darle el pase del 5-1 definitivo a Prestianni.

Lo que sigue para Benfica es el partido de vuelta contra St. Gallen en su casa para remontar el 1-2 en contra. Hay que esperar si la UEFA permite la inscripción de Jhon Jader Durán para este duelo que será el próximo jueves 30 de julio.

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Lea también: Video | Primer entrenamiento de Jhon Durán en el Benfica: “Quiero responder en la cancha todo el apoyo”

¿Cuándo debutó Jhon Jader Durán con el Benfica y cómo le fue?
Jhon Jader Durán debutó con el Benfica en un partido amistoso frente al Belenenses, apenas cuatro días después de su llegada al club. Ingresó en el segundo tiempo, marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de su equipo.
¿Por qué Jhon Jader Durán no jugó el partido del Benfica contra el St. Gallen?
Durán no participó en el partido contra el St. Gallen porque no alcanzó a ser inscrito para esa fase de la competición. La noticia indica que esa fue la razón de su ausencia, no una decisión técnica ni una lesión.
¿Qué desafíos enfrenta Jhon Jader Durán en su nueva etapa con el Benfica?
Durán llega con cuestionamientos sobre aspectos como la disciplina, el manejo del ego y su estado físico. El club confía en que pueda demostrar su talento goleador durante su paso por el fútbol portugués.
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