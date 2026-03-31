Camila Osorio y Emiliana Arango sufrieron pero reaccionaron a tiempo para avanzar a la segunda ronda del WTA de Bogotá

Colombia ya tiene a sus mejores raquetas del tenis femenino en la segunda ronda del WTA 250 de Bogotá, uno de los certámenes más importantes de Sudamérica, también conocido como la Copa Colsanitas Colsubsidio, que se celebra en el Country Club de la capital colombiana. Se trata de la cucuteña Camila Osorio y la antioqueña Emiliana Arango.

Ante su público y bajo presión, en un torneo en el que es considerada una de las favoritas al título tras ganarlo en 2024 y 2025, Camila tuvo que esforzarse más de lo imaginado para salir victoriosa. La cucuteña remontó para imponerse a la estadounidense Caroline Dolehide con parciales de 6-7 (5), 6-2 y 6-1, en un juego donde concretó siete quiebres y que tuvo una duración de dos horas y 15 minutos.

Otra vez remando contra la corriente, como ha sucedido en los últimos torneos que ha disputado, a la colombiana le fue imposible ganar el primer set. Solo se impuso en la manga inicial de la segunda ronda del Miami Open, pero finalmente, después de ese gran inicio, terminó cayendo contra la checa Karolina Muchova (14.ª) por 4-6, 6-2 y 7-5.

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Ahora, con la gente a su favor, Osorio, 54° del ranking mundial esta semana, se fue tomando confianza para no darle más chances a su rival (44° del escalafón), quien llamó la atención porque iba abajo 5-2 en el primer parcial y terminó llevándoselo. Pero la cucuteña, ya habituada a lidiar con la presión, volvió a impresionar con su reacción y eficacia para equilibrar las cargas y darle una alegría a sus seguidores. En la segunda ronda, Camila se medirá ante la argentina Jazmín Ortenzi, quien venció este martes a la española Irene Burillo Escorihuela por 6-1 y 6-4.